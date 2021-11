“Minacce di morte”. Choc ad Amici 21, è successo ad Anna Pettinelli. Fatti gravissimi

Situazione molto grave intorno ad ‘Amici 21’. La trasmissione in sé non sta avendo particolari problemi, salvo i classici litigi e battibecchi tra insegnanti e qualche crollo emotivo da parte di alcuni allievi. Eppure l’insegnante Anna Pettinelli ha riferito di una vicenda davvero insolita, che probabilmente non si è mai registrata nella storia del talent show di Maria De Filippi. Infatti, è rimasta vittima di vere e proprie minacce di morte, che inevitabilmente l’avranno turbata non poco in questi giorni.

Anna Pettinelli ha fatto infuriare LDA nei giorni scorsi, a causa del voto 0. E il figlio di Gigi D’Alessio ha dichiarato: “Zero, da una settimana che sto dietro a questa canzone. Non ce la faccio più Mattia, a questo punto mi viene da pensare che lei non sappia scindere la persona da quello che sale sul palco. Ogni settimana in sfida, tutte le settimane. Tutte in sfida, se prendevo 0,5 non stavo in sfida. Zero significa che non sono salito sul palco. Fammi cantare il pezzo di Lorella e mi metti uno, ma mi valuti come ho cantato”.

Come ben sapete, Anna Pettinelli oltre ad essere insegnante di ‘Amici 21’ è anche ospite della trasmissione ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano su Rai 1. E proprio davanti alle telecamere del programma della televisione pubblica italiana ha confessato di aver dovuto fare i conti con queste minacce di morte. Fortunatamente non ci sono state finora conseguenze fisiche o altre situazioni più pericolose, ma si tratta ugualmente di un campanello di allarme che deve far rimanere alta l’attenzione.





Come dichiarato da Anna Pettinelli a ‘La Vita in diretta’, ad aver scritto parole minatorie nei suoi confronti sono stati alcuni fan di un cantante di ‘Amici 21’. Ha preferito non fare il nome dell’allievo per rispetto, visto che è estraneo ai fatti. Il ragazzo in questione non sarebbe nemmeno a conoscenza di questa vicenda gravissima. Nonostante non sia uscito il suo nominativo, gli utenti dei social network sono certi: “I fan in questione dovrebbero essere quelli dell’artista LDA (il figlio di Gigi D’Alessio n.d.r.)”.

Intanto, soffermandoci sulle dinamiche di ‘Amici 21’, nella prossima puntata in programma domenica 28 novembre vedremo un bacio clamoroso tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Inoltre, ci saranno un paio di eliminazioni dalla scuola. Proprio Todaro ha avuto un battibecco col ballerino Mattia Zenzola per il suo comportamento assunto nei giorni scorsi e gli è stata sospesa la maglia.