Non è stata una giornata semplice per Christian. Ad Amici gli allievi sanno di essere arrivati alla fase più importante. Quella in cui si decide chi andrà al serale. Ebbene il ballerino, che fa parte del team di Raimondo Todaro, è considerato come uno dei più talentuosi dello show di Maria De Filippi. L’ultima registrazione, tuttavia, ha visto il giovane in grande difficoltà. Christian Stefanelli è infatti rientrato in casetta molto nervoso e si è messo a fare la valigia. Come se volesse lasciare il programma.

Ma cosa è successo? Beh, il ballerino ha ricevuto numerose critiche che ritiene ingiustificate. Sia Veronica Peparini che Alessandra Celentano hanno dichiarato che lui non merita il serale. Anche Emanuel Lo ha fatto un appunto al ragazzo, invitandolo a non guardare a terra quando balla. Christian è invece convinto di non avere questa abitudine, così ha pensato che fosse una critica gratuita. E, dopo lo stress accumulato nelle ultime settimane anche a causa dell’uscita di Mattia, ha deciso di abbandonare Amici.

A questo punto Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha cercato di farlo ragionare. Christian le ha risposto che non vive bene questo percorso. Oltre alla conduttrice, comunque, anche Alex ritiene che questa decisione sia solo frutto della rabbia per le critiche ricevute. Inoltre il cantante ha suggerito a Christian di continuare la sua avventura ad Amici perché solo così potrà avere un’altra chance. Se invece andasse a casa non potrebbe più tornare indietro.





In attesa di capire quale sarà la decisione definitiva di Christian Alex si è messo in luce anche per un altro suo intervento. Stavolta meno ‘positivo’. Il cantante se l’è presa ancora con Calma. Quest’ultimo si stava sfogando con LDA spiegando che era consapevole di aver sbagliato l’esibizione nella prova con Pennino. La sua testa, ha aggiunto Calma, era ancora alla discussione avuta con Zerbi. A questo punto è intervenuto Alex che ha rimproverato il cantante: “Perché non parli di quello che hai fatto, punto?”.

La puntata di domenica è stata particolarmente difficile per Christian e tornato in casetta vuole lasciare la scuola di #Amici21! pic.twitter.com/vxF45Azlh3 February 28, 2022

Calma ha quindi risposto di aver ammesso di aver sbagliato: “Ho detto ho sbagliato, infatti. A nessuno frega del motivo per cui ho sbagliato, stavamo solo parlando fra di noi”. Alex invita Calma a non giustificarsi sempre e la discussione va avanti. Poi gli animi si scaldano: “Ma stai zitto un attimo! hai parlato un’ora. Mi parli sopra ogni ca… di volta che parlo”. “No – ribatte molto innervosito Calma – non ti ascolto”. Anche Alex ormai ha perso le staffe e urla: “E allora vai fuori e stai lì” e chiude la porta dietro all’allievo come a volerlo chiudere fuori. Insomma tra i due proprio non scorre buon sangue, eh?