“Dovete farlo”. Alessandra Celentano fa tremare gli allievi di Amici: la richiesta alla produzione

La puntata di Amici 21 di domenica 30 gennaio salta a causa del Covid: mai era successo che una puntata del talent di Maria De Filippi non andasse in onda, ma le regole per contenere il contagio hanno imposto lo stop. Tra i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi sono stati riscontrati tamponi positivi. Nei giorni scorsi si parlava di alcuni allievi positivi al Covid, ma si trattava solo di una indiscrezione dal momento che i ragazzi vivono in una “bolla” e sono in un contesto isolato rispetto agli altri.

Gli allievi non solo vivono nelle casette soli tra di loro, ma puliscono e cucinano senza aiuti esterni proprio per evitare di entrare in contatto con il Covid – precauzioni studiate proprio per evitare che i protagonisti stiano male, rischiando la salute e fermando la scuola televisiva. Al posto della puntata del talent Mediaset ha deciso di anticipare Verissimo che domenica 30 gennaio andrà in onda dalle 15.30 e non dalle 16.30. Amici andrà in onda dalle 14 alle 15.30 con una puntata diversa dal solito, una sorta di daytime con le ultime novità dalla Scuola.

Nel frattempo proseguono regolarmente i daytime che vanno in onda ogni giorno su Canale 5. E anche per i ballerini è arrivato il momento di votarsi tra loro, così come era accaduto in precedenza ai cantanti. Nella classifica stilata dagli allievi Carola è risultata al quinto posto con suo grande disaccordo. E anche Alessandra Celentano, che è intervenuta in collegamento, ha difeso la ballerina per poi fare un annuncio.





“Ho fatto una richiesta alla produzione che ha accettato”. In sostanza ha chiesto di svolgere tante gare, quante sono state quelle fin qui svolte di improvvisazione, basate sulla tecnica. La maestra ha chiesto infatti che le gare siano solo di tecnica, classica e moderna. Tra i ballerini Christian non si è detto d’accordo con la richiesta dell’insegnante anche perché lui e Mattia non hanno mai studiato quegli stili. Ritiene che la maestra sta cercando di aiutare la sua allieva Carola.

Alessandra Celentano ha rispedito al mittente le accuse e ha consigliato a Carola di “stare attenta nel valutare le tue grandi amicizie”. Ha fatto presente come Mattia elogi Carola in faccia mentre alle spalle, con voto segreto, ha tutt’altro pensiero. Durante la ramanzina agli allievi di Amici 21 la maestra di danza classica ha rivelato quasi tutti i voti dati l’un l’altro dai ballerini. Secondo lei c’è molta differenza tra quello che gli allievi si dicono davanti e quello che poi dicono dietro. Per questo l’insegnante ha detto: “Cercate di essere più onesti, abbiate più coraggio. Non è un atteggiamento consono”.