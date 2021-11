“Si deve vergognare”. Amici 21, Alessandra Celentano insulta Serena e scoppia la polemica

Alessandra Celentano non smette mai di sorprendere e nelle scorse ore si è resa protagonista di un vero e proprio insulto nei confronti di una ballerina di ‘Amici 21’. Il tutto è stato mostrato in una clip, nella quale la ragazza in questione ha ricevuto una busta rossa. L’insegnante di ballo, proprio a causa della stessa allieva, aveva avuto critiche da parte del collega Raimondo Todaro, il quale è in disaccordo totale con lei per quanto riguarda i gesti e le parole usate nei confronti della concorrente.

Questo quanto detto da Todaro nella puntata andata in onda domenica scorsa: “Penso che ognuno ha il suo fisico. Il concetto è la differenza tra una ballerina e un concorso di bellezza: a Miss Italia si giudica il corpo da fermi. Se lei dice ‘grossa’ si pensa a una persona lenta, impacciata, senza dinamica e ritmo. Serena è grossa e fa tutto. Sti caz…i se è grossa. Sti caz…i!“, ha tuonato Raimondo Todaro, difendendo la giovane e incassando un applauso scrosciante. Ma la Celentano non si è assolutamente fermata qui.

Alessandra Celentano ha deciso di mettere nuovamente alla prova la ballerina, infatti la pagina social di ‘Amici 21’ ha scritto: “La maestra Alessandra Celentano ha deciso di riproporre a lei il compito che le ha assegnato la scorsa settimana: dovrà preparare un passo a due con Christian”. Ma è ciò che ha scritto nella lettera che ha lasciato interdetta la studentessa della scuola di Canale 5, visto che ha usato dei termini che hanno fatto riferimento al suo peso. E lei ha risposto con ironia a quella frase.





La ballerina Serena di ‘Amici 21’ è stata dunque messa in sfida da Alessandra Celentano, che le ha proposto questa esibizione in coppia con Christian. E a questo punto la maestra ha spiegato perché la scelta sia ricaduta su quest’ultimo: “Christian è il ballerino più alto della scuola ed è l’unico che può alzare forse Serena, che non è certo esile. Ecco perché non ho scelto né Dario né Guido”. E l’allieva ha replicato: “Non ci credo, vabbè”. Nella prossima puntata la vedremo dunque impegnata in questa prova.

La maestra Alessandra Celentano ha deciso di riproporre a Serena il compito che le ha assegnato la scorsa settimana: dovrà preparare un passo a due con Christian! #Amici21 pic.twitter.com/5nq1RAoDDT November 4, 2021

definire “grossa” una ragazza di 19 anni solo perché non ha i canoni della celentano è vergognoso, alessandra vergognati. Serena sei meravigliosa dai retta a me e a tutti gli altri che lo pensano #amici21 pic.twitter.com/FYKgoyrleN October 31, 2021

Intanto, nell’appuntamento di domenica 7 novembre di ‘Amici 21’, ci saranno come ospiti Roberto Saviano e Loredana Bertè, che giudicherà una gara di inediti tra i cantanti. Ma gli occhi saranno ovviamente puntati soprattutto sulla ballerina Serena. Non è assolutamente da escludere che Alessandra Celentano e Raimondo Todaro possano avere un altro scontro verbale.