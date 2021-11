Alessandra Celentano protagonista assoluta ad Amici 21. puntata andata in onda su Canale 5 domenica 28 novembre. Tra l’entusiasmo del pubblico è andata in scena una sfida tra la docente di danza e Lorella Cuccarini. Questa volta la busta rossa del talent è stata eccezionalmente recapitata alle due insegnanti del programma che l’hanno accettata e si sono messe in gioco davanti al pubblico divertito. Celentano e Cuccarini sono state al gioco, ballando un passo a due con Raimondo Todaro.

La coreografia oggetto della sfida è stata mostrata da Raimondo Todaro e da sua moglie Francesca Tocca. La conduttrice Maria De Filippi prima di far esibire le due insegnanti ha salutato Ballando con le Stelle: “Voi siete due Vip, Raimondo è il professionista a disposizione. Salutiamo Ballando con le Stelle, perché in qualche modo mi sembra doveroso”. Prima che si esibisse la maestra Alessandra, Maria ha un po’ scherzato e poi ha riletto la lettera della sfida per ricordare a Francesca Tocca cosa doveva tenere d’occhio durante l’esibizione.

Per prima si è esibita Lorella Cuccarini, poi è toccato ad Alessandra Celentano. Quest’ultima si è lasciata prendere dalla coreografia, si è fatta trasportare dalla musica e dalla riconoscenza per il maestro e l’ha così baciato in bocca. Un gesto che ha spiazzato tutti, Raimondo Todaro era imbarazzato: “A parte che lo so che da due mesi è innamorata di me. Ma non lo dice. Francy, nella coreografia il bacio non era previsto. Dovevi rispettare il compito”.





Alessandra Celentano si è così giustificata: “Lui è un bravissimo partner. Per questo gli ho dato un bacio”. La reazione di Francesca Tocca è stata composta: la ballerina ha deciso di rimandare il giudizio alla prossima settimana. “Complimenti a tutti e due. Lorella sei stata veramente brava, raffinata, elegante, pulita, di classe. La maestra Celentano? Devo dire che mi ha sorpresa. L’ho vista diversa, sensuale, si è lasciata andare. Cose difficili di vedere da lei. Mi è piaciuto come ha usato il corpo, molto fluido, molto latino. Siccome è molto difficile. Veramente mi sono piaciute tutte e due. Ad oggi non vorrei dire chi, per me, è stata la migliore”, ha spiegato.

Dopo aver fatto le sue considerazioni tecniche (ha riconisciuto a Lorella Cuccarini di essere stata molto elegante nei movimenti e si è complimentata ndosi con Alessandra Celentano per “l’uso del corpo molto fluido”) alla fine Francesca Tocca ha deciso di non decidere. A quel punto è intervenuta la conduttrice Maria De Filippi: sarà lei nella prossima puntata a decidere su una nuova sfida tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.