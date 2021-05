“Quindi le voci erano vere…”. Alessandra Celentano e Rosa Di Grazia, la foto che ‘incastra’ la prof di Amici

Durante l’ultima edizione di Amici, il rapporto tra Alessandra Celentano e la ballerina Rosa Di Grazia è stato spesso turbolento. Infatti in più occasioni la maestra di ballo ha ribadito di non ritenere la ragazza all’altezza del talent e pensava che non fosse adatta a fare il serale del programma. Rosa è stata spesso criticata dalla Celentano, finendo al centro di accesi botta e risposta fra l’insegnante e Lorella Cuccarini. “Non posso permettere una vessazione di questo tipo, è bullismo”, aveva detto la conduttrice, contestando alcune scelte della Celentano riguardo le coreografie di Rosa volte, secondo lei, a mettere in difficoltà la ballerina.

La ragazza ha così risposto alle critiche di Alessandra Celentano: “Io sono entrata ad Amici ed ero consapevole di non essere il prototipo della ballerina di Alessandra, ma la stimo come insegnante e professionista. Le critiche servono, ma ci sono modi e modi. Prima di uscire ho avuto un confronto con lei perché con un suo commento era andato oltre. Le vorrei dire che la ringrazio, ho sempre cercato di prendere il positivo e di migliorarmi perché sapevo di avere delle lacune. Non si può piacere a tutti”.

Rosa Di Grazia, allora, è stata presa sotto l’ala dell’altra insegnante, Lorella Cuccarini: “Coach, donna e professionista eccezionale. La mia ‘mamma chioccia’. A lei sono immensamente grata di aver creduto in me fin dal primo giorno e per avermi accompagnata e seguita in questo percorso, facendomi cresce tanto con sani ed efficienti insegnamenti. Onorata”.





Nelle ultime ore in rete è apparsa una foto che testimonia come Rosa Di Grazia e Alessandra Celentano si conoscessero già da prima di Amici. La foto è stata scattata qualche anno fa e mostra la maestra Alessandra Celentano mentre abbraccia una giovanissima Rosa Di Grazia durante quello che sembrerebbe essere uno stage di danza. Non è il primo caso che docente e allieva si conoscessero in precedenza. Capita di frequente che gli allievi ammessi ad Amici abbiano precedentemente fatto degli stage di danza con alcuni ex professori o ballerini professionisti. Quest’anno è capitato anche a Serena Marchese.

Nel frattempo ad attirare l’attenzione del pubblico c’è anche la vita privata di Rosa Di Grazia. Durante la permanenza nella scuola di Amici era nata una storia tra la ballerina e il cantante Deddy. Pare che i due si siano lasciati, ma i motivi ancora non sono chiari. Non hanno dato spiegazioni neanche ai fan che con insistenza stanno cercando di capire cosa stia succedendo tra i due. Resta l’atteggiamento tenuto da Deddy nell’intervista a Verissimo che sembra suggerire che qualcosa tra loro non abbia funzionato come avrebbe dovuto.