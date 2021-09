“Maria Teresa vive così”. GF Vip 6, Amedeo Goria la bordata sull’ex moglie fa scoppiare il caso

Amedeo Goria accende il GF Vip 6. Il marito di Maria Teresa Ruta ha usato parole molto nette nei confronti della ex moglie tanto che nei prossimi giorni potremmo assistere a uno dei confronti che hanno caratterizzato l’edizione numero 5. I rapporti tra i due non sono proprio idilliaci. Per Maria Teresa Ruta il matrimonio con Amedeo Goria fa parte del passato: “le nostre strade si sono divise” per poi confessare qual è stato il motivo che l’ha portata ad allontanarsi fino alla separazione.



“Ad un certo punto non ce l’ho più fatta. Dopo i primi tradimenti ho cominciato a barcollare, poi quando è stata intaccata anche la mia sfera professionale, la mia carriera allora non ce l’ho più fatta. Ho perdonato sette tradimenti, di due proprio non ho voluto sapere” – ha rivelato Maria Teresa Ruta. E ancora: “Io credevo nel nostro matrimonio, ma anche suo papà mi disse ‘sei sicura a sposarlo?’” – ha detto la conduttrice che ha proseguito dicendo – “abbiamo fatto un percorso insieme bellissimo, troppo corto rispetto a quello che mi aspettavo”.



E certo dopo le ultime parole di Amedeo Goria i rapporti non si rinsalderanno, in giardino insieme ad altri concorrenti ha prima confermato che è riuscito a mantenere comunque un buon rapporto con l’ex moglie, poi si è sbilanciato sulla sua relazione attuale. “Maria Teresa è molto condizionata dal suo uomo, che è geloso. Quindi ha sempre paura di esporsi con me”.





Insomma, abbastanza per sollevare un polverone. Intanto anche Amedeo Goria è osservato speciale. Vera Miales ha già manifestato tutta la sua gelosia. “Tra di noi non ci sono segreti. Nessuno! Le altre? Quali altre? Conosco tutte quelle che vorrebbero provarci con lui. Quante volte ho risposto io ai loro messaggi dal suo cellulare, per gioco… Io sono la sola! L’unica!”.



Poi continua: “Quante malelingue, quanta cattiveria. Amedeo ha solo paura, ma sta imparando ad affrontarla e la supererà, insieme a me! Amore in questi primi giorni ti stai dimostrando in gamba. […] Continua così. Divertiti, ma ricordati che ti tengo d’occhio”. Insomma, Amedeo Goria è avvisato.