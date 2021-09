“Orrore, deve essere curato”. GF Vip 6 al veleno, Amedeo Goria umiliato dal vip

Lo scorso 13 settembre ha preso il via la nuova attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo quella vinta da Tommaso Zorzi la nuova stagione è iniziata con alcuni casi che hanno fatto parecchio discutere. Oltre allo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, l’attore Alex Belli è stato attaccato, dall’esterno, dall’ex fidanzata Mila Suarez. Ma ancora più clamore ha provocato un’altra vicenda, stavolta all’interno della casa. Protagonista, in negativo, il giornalista Amedeo Goria.

Che fosse un Dongiovanni lo sapevamo già, ma forse al GF Vip 6 si è lasciato andare un po’ troppo. In particolare Amedeo ha preso di mira la showgirl venezuelana Ainette Stephens. Quest’ultima ha già chiarito in modo evidente che Goria ha superato il limite in alcuni frangenti. In tanti nella casa si sono accorti delle eccessive attenzioni del giornalista nei confronti della modella. Anche Francesca Cipriani ha chiesto ad Ainette se Amedeo avesse allungato le mani. La risposta della Stephens è stato un lungo silenzio.

In particolare c’è una clip che sta girando su Twitter in cui si vede Amedeo Goria togliersi le mutande mentre si trova al letto con Ainette Stephens. Il giornalista ha approfittato di un momento di disattenzione della modella che sta aiutando Carmen Russo a slacciare il vestito. Poi Goria fa: “Non vuoi lasciarmi a dormire da solo, vero?”. Insomma ce n’è per provocare la reazione della diretta interessata e dei telespettatori.





Mentre la figlia Guenda Goria difende il papà: “E lo scandalo dov’è?”, dure critiche arrivano dal vincitore dell’ultima edizione del GF Vip Tommaso Zorzi. L’influencer ci è andato giù pesante: “Alcune dinamiche mi fanno orrore, specialmente quelle relative ad Amedeo che credo andrebbe semplicemente eliminato, forse anche curato, sicuramente non voglio fomentare un discorso che è brutto, fa schifo”.

A questo punto pare che il giornalista abbia compreso di aver esagerato e sembra che si sita allontanando da Ainette Stephens. Intanto però un’altra polemica è stata innescata dalla fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales. Quest’ultima ha accusato apertamente Ainette e Francesca Cipriani di provocare con il loro atteggiamento il suo compagno. Le due concorrenti del GF Vip si sono prima fatte una grossa risata. Poi la Cipriani ha attaccato: “Sei tu che ti sei scelta Peppo Pig. È un maiale”. Un insulto bello e buono, e l’atmosfera si fa sempre più pesante.