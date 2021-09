Sin dal suo ingresso al GF Vip 6 Amedeo Goria si è avvicinato ad Ainett Stephens, la gatta nera del gioco che andava in onda su Italia 1 Mercante in fiera. E col passare dei giorni il giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta è anche già passato ad attenzioni più fisiche verso la modella e showgirl. Quindi coccole, piedini nel letto, massaggi e grattini.

Al punto che gli altri inquilini della Casa di Cinecittà, sollecitati da Francesca Cipriani, hanno già cominciato a sparlare di questo presunto flirt che, tuttavia, sembra essere unidirezionale. “Ma lo sapete che ieri Amedeo si stava riscaldando i piedi con il phon..? Per far piedino nel letto ad Ainett. Vi giuro, si stava bruciando il piede”, ha raccontato la Pupa ai vipponi. E poco dopo sulla questione è intervenuto lo stesso Amedeo Goria, che ha spiegato: “Io sono molto educato. Comunque mezza Italia tifa per questa cosa”.

Amedeo Goria, la compagna gelosa: “Vacci piano”

Per quanto riguarda la reazione di Ainett Stephens a questa “attenzioni” diciamo che la Gatta Nera del Mercante in Fiera se ne è lamentata sfogandosi sia con Francesca Cipriani che con Manila Nazzaro. E proprio la ex Miss Italia, alla vista di Amedeo Goria intento a fare delle coccole ad Ainett Stephens, ha sbottato: “Ma la smetti con quella mano? Dai, Amedeo”.





“Ad Ainett ho messo una mano sul pancino, ma lei si è girata” – ha confessato Amedeo Goria agli altri coinquilini. E lei: “Perché io dormo a pancia in giù!”. Ma in tutto questo va ricordato che fuori dalla Casa il giornalista ha una compagna, la modella 20enne Vera Miales che, alla vista di quelle immagini ha manifestato la sua gelosia ma, colpo di scena, se l’è presa con Ainett Stephens.

“Panterona di Marbella ti stimo per la tua eleganza e la tua gioiosità e so che stai giocando, però vacci piano. Meno furbizia e giù le mani dall’amore mio”, ha scritto in una Storia di Instagram. E ancora: “Io sono la sola! L’unica! È così difficile crederlo? Quante malelingue, quanta cattiveria! Amedeo ha solo paura! Ma sta imparando ad affrontarla e la supererà. Insieme a me”, ha concluso la fidanzata di Amedeo Goria.