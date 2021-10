Amedeo Goria ha superato indenne la nomination al GF Vip 6. Finito al televoto insieme a Samy Youssef e Nicola Pisu, il cronista sportivo è stato graziato dal pubblico, che ha scelto di far uscire per sempre dalla Casa più spiata d’Italia il modello di origine egiziana. Venerdì 8 ottobre, sul finire della diretta, Samy Youssef ha salutato i vipponi e raggiunto Tommaso Eletti e Andrea Casalino, già eliminati nelle scorse settimane.

Ma per Amedeo Goria è stata sicuramente una serata intensa quella di venerdì 8 ottobre 2021: nomination a parte, ha ricevuto la sorpresa della sua ex moglie Maria Teresa Ruta e anche una, decisamente più inaspettata ma in fondo non proprio sicura, dell’attuale compagna Vera Miales. Nei giorni scorsi quest’ultima è finita su tutti i siti e giornali per un pancino sospetto: le foto sono state mostrate anche da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e poi, nel corso della diretta, ad Amedeo Goria. Perché sebbene da parte non ci sia alcuna conferma, Alfonso Signorini ha creduto che il suo vippone dovesse essere messo al corrente di questa bomba di gossip.

Amedeo Goria, la fidanzata incinta? La sua reazione davanti alle foto

Amedeo Goria e i suoi coinquilini hanno quindi visto le foto del pancino sospetto e il conduttore al cronista: “Che diventi di nuovo padre?”. Il diretto interessato è apparso abbastanza perplesso e ha ammesso di non saperne nulla. Ha precisato che non vede Vera Miales da circa 40 giorni, quindi ha qualche dubbio al riguardo. E ha chiuso il discorso mandando un bacio alla sua fidanzata e sottolineando che gli sembra “un po’ strano” che possa essere incinta.





Finita la diretta, poi, il giornalista si è esposto di più, come riporta il sito Biccy: “Sono notizie che beh, possono succedere…Se sono fertile? Purtroppo sì, anche altre volte è successo, ci sono stati dei rischi. Se sono felice di essere fertile? Dovrei farmi sterilizzare. Una bella vasectomia”, Amedeo Goria si è anche detto preoccupato per l’ipotetica reazione dei figli avuti da Maria Teresa Ruta, Gian Amedeo e Guenda.

“Sono preoccupato. […] Immagino però Guenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa, prima l’ho vista ma non mi ha potuto dire niente. Lei ora è un po’ fuori da tutto”. Quindi, parlando con Jo Squillo, ha aggiunto: “Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà – a 68 anni – di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei“, ha concluso Amedeo Goria.