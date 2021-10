“Non toccare mia figlia”. Amedeo Goria, rabbia in diretta tv. Quelle parole su Guenda…

Sempre alta la tensione tra Amedeo Goria e Vera Miales. Il giornalista è da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip e ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV in cui ha spiegato di essere rimasto sorpreso dalla notizia della presunta gravidanza, poi rivelatasi infondata, della compagna. ““La notizia della gravidanza? Sono rimasto incredulo di fronte ad una notizia imprevista. Ero arrabbiato con la produzione del Grande Fratello Vip perché in quei tre giorni non avevo poi ricevuto altre notizie. Loro mi hanno tenuto sulle spine e li capisco perché comunque fa parte del gioco”.

Durante la puntata di Pomeriggio 5 si è nuovamente tornati sul rapporto tra Amedeo Goria e Vera Miales. Il giornalista si è collegato da Roma mentre la sua compagna era in studio a Milano. Si sono rivisti lo sorso weekend per la prima volta dopo l’uscita dal GF Vip. Ma dopo il fine settimana romantico scopre che Vera ha rilasciato una intervista a Novella2000 nella quale attacca sua figlia Guenda. “Sono rimasto francamente spiazzato e spero che lei possa ammettere che sia stata fatta prima questa intervista”.

Amedeo Goria è un fiume in piena: “Dopo quasi due mesi abbiamo passato bene due giorni. Stamattina ho avuto una nuova brutta sorpresa. Mi è arrivata l’intervista che ha rilasciato Vera, in cui c’è un attacco a Guenda di lasciarci stare. Dopo il chiarimento di venerdì mi auguro che sia antecedente”. Quindi Barbara D’Urso gli domanda: “Non ti aveva detto niente Vera?” e il giornalista, abbastanza infastidito, risponde: “Ricominciamo da capo!”.





Tocca a Vera Miales replicare: “Non ho attaccato Guenda. Semplicemente ho risposto a degli attacchi che ho ricevuto. Ti ho sempre e solo difeso anche quando a mio parere hai sbagliato. L’intervista è stata fatta un po’ di tempo fa”. Ci pensa il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, a difendere la modella di origini moldave: “Questa intervista è stata prima del vostro chiarimento. La signora Miales è stata molto diretta. Ha detto io lo amo, penso di essere amata. Guenda non è una ragazzina. I figli di altri matrimoni soprattutto se sono adulti magari non dovrebbero intervenire sulla vita privata dei padri”.

“La mia famiglia viene prima di tutto – è la risposta di Amedeo Goria -. Se attacca Guenda e Maria Teresa Ruta, no. Loro per me vengono prima di tutti. Altrimenti si predica bene e si razzola male. Venerdì scorso ho detto apro il mio cuore a Vera. Questa mattina mi arriva questa doccia fredda”. Non appena il giornalista le ha detto: “Ti chiedo soltanto di fare un passetto indietro e magari di chiedere scusa a Guenda. Sai quanto una figlia è legata al papà”, Vera Miales ha risposto: “Anche io ho dei genitori. Devo chiedere scusa perché io sono stata attaccata da lei? Guenda tuo padre è un uomo intelligente, sa quello che fa e si fida di me. Io chiedo scusa ad Amedeo Goria per averlo fatto soffrire nella casa”.