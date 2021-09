Amedeo Goria, al GF Vip 6 il protagonista indiscusso è lui. Da quado ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il giornalista sportivo ha tenuto alta l’asticella delle aspettative. Si, perchè dal papà di Guenda ci si aspetta davvero di tutto, soprattutto dopo quel gesto sotto le lenzuola con Ainett Stephens.

Amante delle “belle donne”, ma anche ironico e spontaneo, Amedeo Goria ha sicuramente fornito agli autori del programma condotto da Alfonso Signorini, diverso materiale per fare parlare di lui come il personaggio sicuramente più sorprendente della sesta edizione.

Dopo il gesto degli slip, sfilati sotto le lenzuola con l’inquilina accanto, però, le critiche sono diventate più severe. Se il gioco fino a questo momento ha sicuramente suscitato risate e colpi di scena a cui assistere divertendosi, dopo il gesto degli slip, per Amedeo Goria, le aspre critiche non sono di certo mancate.





Ma non poteva che intervenire anche Ainett Stephens, e rivolgendosi al dongiovanni in questione, ha provato a mettere a bada i suoi istinti: “Sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così e va bene…io ci sto al gioco e va bene…”.

Per poi chiosare: “L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme…meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Quindi diamoci un calmata”.