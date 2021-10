Ambra Angiolini. il Tapiro della polemica. La clamorosa rottura tra l’ex volto di Non è la Rai e l’allenantore bianconero continua a richiamare riflessioni di ogni genere, soprattutto in merito alla discusissima consegna del Tapiro d’oro che avrebbe ricevuto Ambra da parte dell’inviato del tg satirico. La replica da parte della produzione di Striscia la Notizia non poteva che arrivare puntuale.

Una rottura sofferta e per un motivo che sembra essere stato confermato anche dalla diretta interessata. Ambra Angiolini pronta a ricominciare dal “giorno zero”, ma non senza un polverone che ha accompagnato fin da subito le vicende private tra lei e il compagno, Massimiliano Allegri, con cui ha condiviso una relazione negli ultimi 4 anni. Eppure, nonostante sia stata Ambra la ‘parte’ ferita, la consegna del Tapiro d’oro è stata puntuale.

Un gesto che non è stato gradito dai più e che è andato incontro anche alle polemiche della ministra Bonetti: “Sono andati dalla donna e non dall’uomo”, aveva dichiarato. La replica da parte della produzione di Striscia non poteva che giungere a chiarimento di quanto accaduto. Parla il ‘Tapiro’: “Gentile ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, mi presento: sono il Tapiro d’oro”.





“Ci tenevo a scriverle dopo che anche lei – che onore! – ha impegnato alcuni minuti del suo tempo per parlare di me in compagnia delle menti più brillanti della Nazione Sono nato nel 1996, premio dal muso lungo e triste. E da allora vengo consegnato ai cosiddetti “attapirati”, recita il contenuto, nominando chi tra nomi di uomini e donne Vip hanno nel tempo ricevuto il Tapiro.

“Per mostrarle che tutto si è consumato in modo sereno, sul nostro sito può vedere la prima parte del servizio, non andata in onda: Ambra, che ha una lunghissima carriera alle spalle e molta consuetudine con il mondo dello spettacolo, non ha mai manifestato a Staffelli la minima volontà di non essere intervistata, come risulta evidente durante tutto il servizio”.

“Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post della brillantissima, lucidissima, maturissima penna Jolanda, a Staffelli, che l’aveva contattata per chiedere spiegazioni, Ambra ha risposto: “Oddio, che cosa ha fatto mia figlia!”. Cara ministra Bonetti, Striscia la notizia, come sa, è una trasmissione satirica che ha come missione impossibile combattere l’ipocrisia nel mondo”.