Si preannuncia una nuova puntata bomba del Grande Fratello. Lunedì scorso Alfonso Signorini ha dato appuntamento al pubblico per una nuova diretta, in programma giovedì 16 gennaio. Sarà la prima senza Helena Prestes tra i concorrenti. La fotomodella, data tra le possibili vincitrici del reality, ha dovuto abbandonare il gioco dopo aver perso al televoto eliminatorio il duello con la sua acerrima rivale, la ballerina Shaila Gatta. Ma le sorprese per i fan del reality show di Canale 5 non sono finite qui.

Il pubblico è stato chiamato a un nuovo televoto. Stavolta, tramite Sms, l’app di Mediaset o il sito del Grande Fratello, i telespettatori potranno eleggere i due nuovi immuni tra i quattro concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbandà. Il televoto si chiuderà durante la diretta, ma già arrivano i primi risultati dei sondaggi lanciati dai siti specializzati. Un risultato inaspettato: il pubblico sembra aver le idee molto chiare su chi sia il preferito. Ed è anche un segnale forte e preciso per i concorrenti.

A sorpresa, infatti, è Amanda Lecciso la più amata dal pubblico. È a lei che i telespettatori vogliono regalare l’immunità. Basti pensare che, nonostante ci siano quattro nominati, lei al momento sfiora il 60% dei voti espressi, per la precisione il 58,1%. Il pubblico sembra quindi essersi schierato dalla parte di Amanda, che nell’ultima puntata aveva ricevuto parecchi attacchi, sia dentro che da fuori. Basti pensare alle parole pesantissime usate contro di lei da Jessica Morlacchi, che l’ha definita “ex amica”. Critiche molto forti che l’hanno portata anche alle lacrime. Ma non sono stati gli attacchi da parte di Jessica a colpirla, infatti anche gli altri coinquilini non si sono risparmiati.

Dietro Amanda, però, spunta Lorenzo Spolverato, ma molto distanziato con il 30,13%. Non ci sono speranze invece per Maxime, votato dal 6,18% dei partecipanti al sondaggio, e nemmeno per Bernardo, che risulta essere il meno votato con il 5,68%. Ovviamente, ci sono ancora alcune ore per votare, quindi il risultato potrebbe ancora cambiare, ma l’orientamento del pubblico appare davvero netto.

Dentro al casa Amanda era una delle persone più vicina a Helena e, ancora, a Luca Calvani e Javier Martinez. Anche questo è un dettaglio da non sottovalutare. Questo risultato sicuramente non farà piacere all’altra fazione presente nella casa, che dopo l’uscita della brasiliana pensava di aver prevalso.

Se questo sarà l’esito, sicuramente sarà una rivincita per Amanda Lecciso. E non è detto che nella prossima puntata non arrivi un’altra bella sorpresa per lei. Nella scorsa puntata, infatti, Alfonso Signorini aveva lasciato intendere una possibile futura visita per Amanda da parte di sua nipote Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è una grandissima tifosa della zia e molto attiva nel difenderla dalle accuse che gli altri inquilini le fanno dietro le spalle. Un gesto che potrebbe scatenare ulteriori reazioni e, chissà, nuove dinamiche all’interno della casa.