Per molti questi sono giorni di festa. Non per chi deve allestire il prossimo Festival di Sanremo. A condurre i giochi ci sarà ancora una volta Amadeus che, dopo l’immancabile strascico di polemiche al termine della passata edizione ha rotto gli indugi. Ormai sono tanti i nomi che circolano e che dovrebbero affiancare il conduttore sul palco dell’Ariston della città ligure. Tanto per cominciare c’è l’elenco ufficiale dei big in gara. Poi è spuntato fuori un nome davvero importante.

Stando a quanto si legge sul settimanale Vero Amadeus avrebbe scelto Elisa Isoardi per la famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dall’1 al 5 febbraio 2022. Per l’ex compagna di Matteo Salvini si tratterebbe della prima volta sul palco dell’Ariston. Inoltre, soltanto una manciata di giorni fa, ecco il colpo a sorpresa: “Ci sarà Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti. Con Paradiso, Fiorello e Alessia Marcuzzi, Amadeus ha disegnato il suo Festival” si leggeva. Ma, a quanto pare, non sarà così…

A cancellare l’ipotesi di vedere Alessia Marcuzzi al fianco del conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus ci ha pensato Dagospia. Con un tweet che ha rimescolato e di molto quanto sembrava cosa certa. Per carità, non tutto è perduto. Giusto una settimana fa il profilo ufficiale Instagram della settantaduesima edizione della manifestazione ha pubblicato un promo: “Finalmente è ✨ quel ✨ periodo dell’anno”. Insomma ci siamo, Amadeus e i suoi vogliono stupire ed emozionare ancora e stanno lavorando sodo.





Oltre ad Alessia Marcuzzi neppure Elettra Lamborghini e neanche Elisa Isoardi dovrebbero partecipare al Festival di Sanremo. Mentre per l’ex cantante dei TheGiornalisti Tommaso Paradiso, oggi solista, sembra sia pronto un ruolo diverso da quello di co-conduttore inizialmente previsto. Altra novità riguarda l’annunciata puntata speciale con il trio Il Volo. Sarebbe dovuta andare in onda quattro giorni prima del Festival, il 28 gennaio, ma è stata rimandata.

Niente #Sanremo2022 per Alessia Marcuzzi, Elettra Lamborghini ed Elisa Isoardi. Tommaso Paradiso non sarà co-conduttore ma dovrebbe avere un ruolo diverso.

La serata con #IlVolo per raccontare gli ultimi 20 anni di Sanremo, #SeIlFestivalLoRaccontiamoNoi, slitta.

(da #Dagospia) pic.twitter.com/Sqv2QTcV1Z December 27, 2021

