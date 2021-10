Non arrivano notizie positive per il conduttore televisivo Amadeus. Ha già dovuto accettare una decisione della Rai, presa nei giorni scorsi, riguardante il futuro dei ‘Soliti Ignoti’. Il programma non andrà più in onda il sabato sera a partire dal 16 ottobre per lasciare campo libero a Milly Carlucci, che inizierà la sua nuova avventura con ‘Ballando con le stelle’. Tante le novità nel cast di quest’ultima trasmissione, che però non sono state affatto accolte positivamente da moltissimi telespettatori.

Quindi, partirà dalle ore 20.35 e finirà alle 00.30. Il programma di Amadeus andrà regolarmente in onda dal lunedì al venerdì e si fermerà il sabato. Non ci sarà più la possibilità di vederlo anche in quella giornata, come succede invece adesso. La Rai ha deciso di garantire ampio spazio alla Carlucci, che punta ad ottenere grandi ascolti. Ora è stata rilanciata un’indiscrezione che fa riferimento ad un’altra trasmissione della televisione pubblica italiana. Ma clamorosamente lui non dovrebbe essere coinvolto.

Dopo due anni di assenza dai palinsesti televisivi a causa della pandemia da coronavirus, la Rai avrebbe deciso che nel 2022 riproporrà nuovamente una trasmissione apprezzata dal pubblico da casa e che è stata condotta proprio da Amadeus, in entrambe le volte in cui è andata in onda. A riferire tutti i dettagli di quello che assomiglierebbe tanto ad uno smacco senza precedenti è il sito ‘Dagospia’, che ha anche annunciato il nome del presentatore che dovrebbe lavorare al suo posto.





A partire dal 2022 dovrebbe ritornare ‘Ora O Mai Più’ e questa è stata l’anticipazione di ‘Dagospia’: “L’ultima puntata del programma è stata trasmessa su Rai1 il 2 marzo 2019. La trasmissione condotta da Amadeus divenne cult sui social che da tempo chiedono all’azienda di Viale Mazzini una nuova edizione. Qualcosa sembra muoversi, l’ipotesi di una terza edizione sarebbe sul tavolo: si starebbe ragionando a una nuova stagione a gennaio. La notizia più importante?”. Ed ecco che è stata poi svelata.

‘Dagospia’ ha quindi rivelato: “Il programma non dovrebbe essere condotto da Amadeus, in quelle settimane impegnato alla realizzazione di Sanremo 2022 ma da Carlo Conti che è anche ideatore della trasmissione. Non è finita qui, se l’operazione dovesse andare in porto dovrebbe risolvere il problema della collocazione. La rete diretta da Stefano Coletta deve trovare uno show per il sabato sera da gennaio, escludendo Alberto Angela che preferirebbe una collocazione più comoda. Ora o mai più potrebbe andare in onda al sabato sera e sfidare C’è posta per te di Maria De Filippi. L’ipotesi si concretizzerà?”.