Amadeus foto casa: l’appartamento in cui il conduttore de I Soliti Ignoti abita con la moglie Giovanna e il figlio Josè. Sono una delle coppie più amate dello spettacolo, la loro relazione va avanti da anni e non conosce né ombre, né malumori. Amadeus e Giovanna Civitillo sono inossidabili e da poco sono convolati a nozze per coronare il sogno d’amore.

Per il conduttore anche la carriera va alla grande. Oltre a I Soliti Ignoti il conduttore è stato confermato per la terza edizione del Festival di Sanremo. In una intervista rilasciata al settimanale Gente lo showman ha voluto parlare anche della sua vita privata, della moglie e dei figli: Josè, nato dalla relazione con Giovanna, e Alice, 25 anni, avuta dall’ex moglie.





Amadeus foto casa: l’appartamento in cui abita con Giovanna

“Mai una crisi. Non litighiamo nemmeno. Giovanna la risposerei mille volte. Non ci fosse lei, la serenità che costruiamo ogni giorno e il fatto che chiedo di prassi il suo consiglio anche per questioni lavorative ed è quasi sempre azzeccato, io non sarei quello che sono”, aveva raccontato Amadeus, che ha svelato le foto della casa in cui abita con la moglie e il figlio.

Tra le moltissime immagini condivise da Amadeus e Giovanna sul loro profilo Instagram, si può dedurre che l’abitazione della coppia si trovi al 15° piano di un grattacielo vicino a Corso Sempione con vista su CityLife, noto quartiere milanese. L’edificio è stato realizzato in occasione dell’Expo 2015e ha una vista mozzafiato.

Amadeus, le foto della casa di Milano mostrano un bellissimo appartamento moderno. Un soggiorno con spazio molto ampio e luminoso con grandi finestre e arredata con i toni dell’oro, del nero e del bianco e proprio in sala spicca un grande divano bianco, ideale per trascorrere le serate a guardare la televisione.

Tra le foto della casa di Amadeus ci sono anche quelle della camera da letto di del conduttore e della moglie Giovanna. La stanza ha i toni del bianco e dell’oro e a dare luminosità, oltre alle grandi finestre, c’è un grande specchio con cornice barocca, stesso stile della chaise longue che si trova ai piedi del letto. Sulla testiera, invece, marito e moglie hanno appeso tre foto che li ritraggono nei momenti felici della loro vita.

