“Tutti sapevano già”. Amadeus, ora è tutto nero su bianco: pessima notizia per il conduttore

Una conferma, un risultato così e così e una novità nel prime time di sabato 19 marzo. Andiamo a vedere i dati dell’auditel attraverso i quali possiamo capire quali sono state le preferenze del pubblico. Prima di farlo, però, vogliamo puntare i riflettori su quanto andato in onda su Rai3. La biologa e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti ha condotto la prima puntata di “Quinta dimensione – Il futuro è già qui”.

Il tema è stato quanto mai affascinante: i protagonisti sono stati infatti quelle persone di cui abbiamo spesso sentito parlare che raggiungono età incredibilmente lunghe. Addirittura, dalla mitologia cinese, ecco arrivare la storia dei cosiddetti “Otto immortali – ha spiegato la conduttrice. Ciascuno di loro sarebbe vissuto almeno qualche secolo…”. Incredibile eh? La trasmissione, comunque, ha raggiunto un discreto 5,1%, ovvero un milione e 23mila spettatori.

Ma come è andata la gara degli ascolti sugli altri canali. Beh, c’era grande attesa per la sfida tra il primo appuntamento del Serale di Amici 21 su Canale5 e i Soliti Ignoti Speciale su Rai1. La lotta, dati alla mano, è stata davvero impari. Il talent show di Maria De Filippi si è aggiudicata la battaglia con uno stratosferico 25,8% con oltre 4,5 milioni di telespettatori (per l’esattezza 4.507.000 nella prima parte e 1.970.000 ma con uno share del 26,2% nei minuti finali). Amadeus, invece, si è dovuto accontentare, si fa per dire, di 2 milioni e 652mila telespettatori (13,3% di share).





Questi sono invece gli ascolti ottenuti dai programmi trasmessi sugli altri canali. Su Rai2 FBI ha conquistato 1.012.000 spettatori (4.5% di share) , mentre Tg2 Dossier è stato seguito da 628mila persone (3.3%). Su Italia1 “Freedom presenta: Misteri Irrisolti” ha ottenuto il 4,7% di share (885mila spettatori). Su Rai3, come detto, Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui ha incollato alla tv 1 milione e 23mila spettatori (5,1%). Su Rete4 Attraverso i Muri: Storie al Tempo della Pandemia è stato seguito da 237.000 telespettatori per l’1,2% di share.

Infine su La7 “In Onda – Prima Serata”, trasmesso dalle 21:22 alle 22:27, ha totalizzato quasi un milione di spettatori (909mila, 4%). Subito dopo Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 328mila spettatori, share del 2,6%. Su Tv8 ha ripreso la Formula1 con le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, 857.000 gli spettatori con il 3,8%. Su Nove la serie su Denise Pipitone “Denise” ha raccolto 255mila spettatori e l’1,2% di share. Su Rai 4 Trappola in Alto Mare ha totalizzato l’1.8% con 383.00 spettatori e su Rai Premium Noi è stato visto da 149mila spettatori (0.7%). Sul 20 Top Gun ha ottenuto il 2% di share (427.000 spettatori).