“Non mi sento bene”. Affari Tuoi, Amadeus costretto a fermare tutto: “Portiamogli subito l’acqua”

Affari Tuoi, tutti con il fiato sospeso. Lo show di Amadeus si è aggiudicato un altro successo, tenendo incollati al piccolo schermo numerosissimi telespettatori bramosi di scoprire se i concorrenti in gara si sarebbero aggiudicati un ricco montepremi finale: “Gaetano è affiancato dalla sua dolce metà, la fidanzata Nancy”, ha dunque annunciato a tutti il padrone di casa.

La coppia di concorrenti di Affari Tuoi tenta la fortuna. Il programma di Amadeus tiene con il fiato sospeso fino all’ultimo e infatti per la coppia di sposini è stato fin da subito importante mantenere la concentrazione e provare anche a giocare con una sana dose di coraggio.

Leggi anche: “Adesso basta, mi dà fastidio!”. Affari Tuoi, il concorrente sbrocca in diretta. La reazione di Amadeus è epica





La coppia di concorrenti di Affari Tuoi tenta la fortuna: “Non si può dire che tu abbia sposato una donna che non ha coraggio”

Coraggio ben ripagato? Scopriamo cosa è successo nel corso della puntata. “Scusate, è che siete così giovani che immaginavo foste ancora fidanzati, non sposati”, ha subito corretto il tiro Amadeus aggiungendo un commento sulla città di provenienza della coppia, Napoli: “città che amo molto”. Infatti Gaetano ha subito sottolineato che anche la moglie di Ama è napoletana.

“So che il dottore è napoletano, ma anche tua moglie […] Dì al dottore che gli voglio bene. Anche lui l’anno scorso ha festeggiato”. Poi il gioco vero è proprio ha avuto inizio e la coppia ha tentato la fortuna fino all’ultimo. Momento di tensione quando i due si sono trovati nella possibilità di accettare un’offerta di 10.000€. Scelta ardua una volta messo da parte il pacco con 500.000€: 10.000€ o 75.000€?

Giusto per complicare la situazione, è dunque arrivata l’offeta del dottore pari a 26.000€: “Mal che vada, non torniamo a casa con niente. Si, se rifiutiamo 26.000€ e poi nel pacco ne abbiamo 10.000, ne perdiamo 16.000, ma comunque i 10.000 piovono dal cielo”, ha detto Nancy motivando il marito a rifiutare l’offerta. “Non si può dire che tu abbia sposato una donna che non ha coraggio“, ha commentato Amadeus. La coppia è tornata a casa con il bottino pari a 10.000€: “Andate comunque a casa con soldi, avete meritato di andare via con dei soldi”, ha sottolineato Ama.