Parole molto forti e per certi versi drastiche di Perla al Grande Fratello. La concorrente ha in qualche modo paventato la possibilità di abbandonare il reality show, se dovesse concretizzarsi qualcosa nelle prossime settimane. C’è infatti una presenza che lei ritiene ormai imprescindibile e questo le ha provocato dei malumori, anche a causa dell’ingerenza di Mirko.

L’ex fidanzato ha deciso di rivolgersi direttamente a Perla nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello e ciò non è andato giù alla gieffina. Nella mattinata di martedì 16 gennaio ne ha discusso con Letizia e ha ammesso di essersi anche stancata di dover dare delle spiegazioni agli altri compagni di avventura. Questi ultimi, infatti, la riempiono di domande proprio in riferimento a Brunetti.

Perla, sfogo al Grande Fratello: “Senza di lui non ha senso restare”

Perla in queste settimane ha stretto un legame più forte con un concorrente del Grande Fratello, nonostante la contrarietà di Mirko. A chi le chiede se l’ex sia geloso lei ha risposto, come ha fatto con Letizia: “Cosa ne posso sapere io? Sono qui e lui è fuori”. Brunetti è convinto che questo gieffino stia giocando, infatti la fotografa ha esclamato: “Secondo te non si metterebbe contro te perché sei forte?”. Ma Perla non crede a questa versione.

Il fulcro del dialogo è stato incentrato quindi su Garibaldi, inviso a Mirko, ma Perla è stata chiara in queste ore. La presenza di Giuseppe è per lei ormai fondamentale: “Giuseppe lo vedo vero e sincero nei miei confronti. Dico che senza Giuseppe io avrei molti meno motivi per restare qui dentro. Lui mi dà leggerezza”. Ma per la Vatiero il rapporto è basato sull’amicizia, quindi non ci sarebbe nient’altro che questo.

Mirko dovrà quindi mettersi l’anima in pace. Sebbene l’abbia avvertita su Garibaldi, le opinioni di lui e di Perla sono discordanti e addirittura l’ex fidanzata ha fatto intuire che sarebbe pure disposta a lasciare il GF se non dovesse esserci più Garibaldi.