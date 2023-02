Ora c’è davvero grande preoccupazione a Sanremo 2023 sul tema sicurezza. L’evolversi della situazione in Italia nelle ultime settimane sta mettendo tutti in allerta e anche il Festival della canzone italiana potrebbe essere coinvolto in problemi non di poco conto. Per questa ragione c’è la massima attenzione sulla kermesse musicale di Amadeus, che avrà inizio il prossimo 7 febbraio e si concluderà sabato 11 febbraio. Il sito Leggo ha ricostruito in queste ore la vicenda e analizzato i rischi che si stanno correndo.

Indubbiamente c’è molta attesa per le canzoni e gli ospiti di Sanremo 2023, ma anche la sicurezza è diventata adesso predominante. Si sta riunendo al Viminale il comitato di analisi strategica antiterrorismo, diretto da Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno del governo Meloni. Ci sono anche i vertici della polizia e dell’intelligenze per capire quale sia realmente la gravità dei fatti. Andiamo a vedere che tipo di paure ci sono intorno al Festival e cosa potrebbe accadere in quei cinque giorni di evento.

Sanremo 2023, allarme sicurezza: cosa sta succedendo

Secondo quanto scritto dal sito Leggo, Sanremo 2023 è a rischio boicottaggio. Bisognerà infatti prestare massima attenzione sulla sicurezza per gli anarchici, che stanno protestando in tutta Italia per Alfredo Cospito, che è in sciopero della fame da oltre 100 giorni per l’abolizione del regime di 41 bis. Le sue condizioni di salute sarebbero inevitabilmente peggiorate e avrebbe anche rischiato seriamente di morire. E ora la kermesse musicale sarebbe stata messa nel mirino per fare atti dimostrativi.

In Italia e all’estero gli anarchici stanno facendo attacchi e organizzato proteste e anche Sanremo potrebbe essere interessato da questo. Il pericolo numero uno, secondo i servizi segreti, sarebbe l’attacco ad esempio ad antenne e ripetitori, che potrebbe mettere a repentaglio la messa in onda dell’evento. Ma da non escludere a priori anche danni allo stesso palco o al teatro Ariston nel complesso. Occorrerà quindi seguire con la massima cautela i prossimi avvenimenti e certamente la sicurezza sarà aumentata in prossimità del Festival.

Intanto, a Sanremo c’è anche polemica intorno all’intervento del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky nella serata conclusiva. I consiglieri Rai, pur confermando la linea dell’azienda per il sì all’intervento del presidente ucraino Volodomir Zelensky al Festival di Sanremo, hanno chiesto al direttore dell’intrattenimento Stefano Coletta perché non fossero stati informati della vicenda prima che il caso esplodesse sui media.