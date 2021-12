È finita l’edizione 2021 di All Together Now – La musica è cambiata. A vincere il primo premio è stato, alla fine, Giacomo Voli che ha trionfato aggiudicandosi il montepremi di 100mila euro, a cui si aggiunge la possibilità di registrare una cover con R101. Ma non è finita, perché il 35enne di Correggio ha sfoderato una serie di performance strepitose, convincendo il Muro ed i giudici. Nel duello finale ha battuto la concorrenza del giovane e talentuoso Vincenzo Cantiello. E ancora: il premio WindTre, dal valore di 15mila euro, è stato invece assegnato a Michelle Perera.

Tommaso Vitale, direttore marketing dell’azienda, ha così argomentato la scelta di dare il premio alla 36enne: “Ha iniziato il suo percorso in salita, ha avuto problemi con il Muro, ma poi ha saputo reagire”. “Non me lo aspettavo, grazie. Cosa farò con questi 15mila euro? Sicuramente ci pago l’affitto“, la risposta della cantante di All Together Now, evidentemente emozionata. L’inizio della serata ha visto tutti e sette i finalisti esibirsi. Poi l’ultimo, quello con il punteggio più basso, ha dovuto abbandonare il gioco.

La prima a lasciare All Together Now è stata la 25enne Jalisse Bascià, che ha raccolto 82 voti. A questo punto i tre cantanti rimasti in gara hanno duettato con i giudici. A raggiungere l’ultimissima sfida sono stati Giacomo Voli e Vincenzo Cantiello. Carola Campagna si è classificata al terzo posto. Ma c’è stato anche il momento di un colpo di scena: prima del duello finale ha fatto irruzione in studio il fidanzato di Carola Campagna, che ha raggiunto la dolce metà sul palco.





“Ma cosa ci fai qui?”, ha chiesto stupefatta e raggiante la donna. A questo punto il ragazzo si è inginocchiato ed ha sfoderato l’anello: “Mi vuoi sposare?”. Carola, senza parole, si è portata le mani alla bocca per poi gettarsi tra le braccia del compagno. Lacrime a profusione anche tra i giudici di All Together Now.

Anna Tatangelo, Rita Pavone e J Ax sono caduti in un pianto dolcissimo. “Ci avete reso partecipi di una cosa stupenda. Guardate, io mai visto una scena del genere, stanno piangendo tutti”, il commento della Hunziker. “Sono contenta, non sto più nella pelle”, la chiosa della Campagna prima di lasciare il gioco. Come è andata a finire lo sappiamo: All Together Now lo vince Giacomo.