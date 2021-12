Carola Campagna è una delle concorrenti della quarta edizione di “All Together Now”. Classe 1997, è nata vicino Monza ed è cresciuta a Triuggio e nonostante la giovane età quella nel talent di Mediaset è l’ultima di una serie di partecipazioni ai programmi tv.

La giovane lombarda coltiva la passione per la musica da sempre e da anni prova a fare il salto per farsi apprezzare nel mondo della musica. Nel 2011, a soli 14 anni, ha vinto il concorso canoro La Bella & La Voce, ha vinto il Seguro Festival e dal 2013 al 2016 ha cantato all’evento Buon Compleanno Mimì in memoria della grande Mia Martini. Nel 2014 partecipa a The Voice of Italy e arriva terza con il team di J-Ax. Carola Campagna ha realizzato anche la colonna sonora del film Disney The Descendats con il brano Se Solo e canta Il cerchio della vita nella raccolta We love Disney.

All together now, Carola piange Michelle Hunziker consola

Nel 2017 è arrivata tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani con il brano Prima che arrivi il giorno e quest’anno è una della concorrenti di All together now – La musica è cambiata, il programma televisivo italiano musicale di genere talent show in onda su Canale 5 dal 16 maggio 2019 con la conduzione di Michelle Hunziker, affiancata da J-Ax, che ha ricoperto il ruolo di presidente di giuria nelle prime due edizioni, mentre dalla terza edizione ricopre il ruolo di giudice insieme ad Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.





Durante la puntata andata in onda domenica 5 dicembre Carola Campagna ha avuto un crollo durante l’esibizione e alla fine si è sciolta in lacrime. Tanti gli applausi per lei, che da anni combatte contro l’ansia e a fine esibizione si è lasciata andare all’emozione e tremando ha detto: “Ho un problema tecnico, non mi sento più le mani”. A quel punto Michelle Hunziker l’ha raggiunta per portarle una bottiglia d’acqua e consolarla.

“Quello che stai facendo qui è incredibile, veramente. – ha detto Michelle Hunziker senza mai lasciarle la mano – Tu esprimi tutto il tuo mondo interiore quando canti. Io non so cosa tu abbia passato nella vita però qualcosa ti ha fatto veramente soffrire molto. Però tu stai facendo un percorso fantastico perché stai davvero esprimendo tutta te stessa. Anche durante la prove hai detto che ti sei quasi liberata l’anima”.