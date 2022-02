Una storia difficile quella di Alice Del Frate, la ballerina di Amici 21 della quale ancora non sapevamo nulla. A farcela conoscere per bene è la maestra Veronica Peparini. L’insegnante ha deciso di incontrarla per capire un po’ più da vicino cosa si nasconde dietro la sua insicurezza e la sua paura di sbagliare. Alice non ha mai studiato danza: lo sta facendo per la prima volta nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La giovane sente di essere indietro rispetto ai colleghi, questo le mette pressione. Non c’è solo questo, però, dietro tutte le sue insicurezze e le sue paure.

Ed è la stessa ballerina che racconta di aver avuto problemi alimentari in passato: “Da quando sono stata male per l’alimentazione… Sì, sono stata abbastanza male. Mi ha cambiato come persona, mi ha reso insicura. Prima ero leader, ero io che movimentavo i gruppi. Le persone mi cercavano”. Alice Del Frate ha raccontato che già dalle scuole elementari paragonava il suo fisico a quello delle altre ginnaste. La giovane ha sentito gli occhi addosso delle colleghe più giovani:“Continuavano a guardarmi quando provavo e se sbagliavo godevano”, questa cosa le ha scatenato degli attacchi di panico.

Come Alice Del Frate racconta, neanche gli insegnanti sono stati in grado di aiutarla: “Ero troppo difficile da gestire. Quando sbagliavo la mia reazione era o spaccare gli attrezzi o lanciarli. E poi c’era l’insegnante principale che non voleva allenarmi per il nazionale. C’era la squadra da fare, per lei era più importante. Io non provavo quasi mai, era una delusione”.





Poi la confessione di Alice Del Frate sui suoi disturbi alimentari: “Siccome non mi vedevo bene, ho iniziato a non mangiare e nel giro di tre settimane sono finita in ospedale. Però è qualcosa dalla quale non riesci a guarire del tutto. Adesso io sto bene, però ci sono sempre state ricadute nel giro di tre anni”.

E ancora Alice Del Frate: “Nella ricaduta grave che ho avuto per sfogarmi ho iniziato a ballare”. La Peparini allora le ha consigliato di non corrersi dietro da sola e ritrovare la vecchia Alice:“Dove l’hai messa, dove sta?”, le ha chiesto. Una storia che farà sicuramente parlare ad Amici 21.