“Dopo sei mesi posso farlo…”. Alfonso Signorini, 180 giorni alla conduzione del GF Vip ed ecco l’annuncio

Sei lunghi mesi: tanto è durata la sesta edizione del GF Vip, la più lunga di sempre. Al timone Alfonso Signorini che ha guidato con piglio sicuro la nave e l’ha portata in porto. Per tanto tempo è stato il riferimento dei “vipponi” rinchiusi nella Casa di Cinecittà: li ha sgridati, li ha redarguiti, li ha spronati a fare meglio e a mostrare il loro lato migliore. Anche il pubblico ha apprezzato il suo sforzo e lo ha premiato con gli ascolti. Il ‘GF Vip 6’ è stato visto da 3.6 milioni di spettatori con uno share del 26%.

Poco dopo la finale Alfonso Signorini è stato intercettato dal TG5 e ha commentato così il successo di Jessica Selassiè: “Nella Casa è entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava. Viva tutte le donne, alla fine questa è la vittoria di tutte le donne”. Anche se non è scoccata la scintilla con Barù, Jessica Selassiè è entrata nei cuori dei telespettatori allo stesso modo.

Di sicuro Alfonso Signorini condurrà anche la prossima edizione del GF Vip. È stato lui stesso a mettere a tacere i rumor di questi giorni. E lo ha fatto al termine della puntata finale, mentre tutti festeggiavano il successo di Jessica Selassiè il conduttore si è avvicinato alle telecamere e ha detto: “Io vi saluto in mezzo a questo trionfo. Vi amo, vi voglio bene. Grazie. Siete stati grandissimi, tantissimi. Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui con Grande Fratello Vip. Vi amo, ciao”.





Ora a mente fredda Alfonso Signorini ha deciso di ringraziare il suo pubblico e tutti coloro che gli sono stati vicino in questo periodo: Eccoci qua. Solo poche parole per ringraziarvi davvero perché siete in tantissimi. Vi voglio ringraziare per le belle parole di cui mi avete riempito. Io non posso rispondere a tutti, quindi lo faccio con questo messaggio”.

“Vi ringrazio perché avete colto il senso – ha proseguito Alfonso Signorini -. Il senso è quello di raccontare, di raccontare la vita tra alti e bassi. Esattamente come alti e bassi siamo stati noi. A volte la torta è riuscita, a volte si è bruciacchiata però sempre con l’intento di fare bene, sempre con la buonafede, sempre con la voglia di farvi compagnia senza nessun’altra pretesa. E quindi grazie, vi porto tutti nel cuore. Adesso io staccherò per un po’, perché ho bisogno di riposo. Vi voglio bene”.