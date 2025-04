Mediaset mescola le carte, dopo la fine del Grande Fratello partita l’operazione nuovi conduttori per le prossima stagione. A raccontare tutto è un’indiscrezione fornita da Nuovo Tv che spiega anche quale potrebbe essere il futuro prossimo di Alfonso Signorini. Prima però si parla anche di Amadeus, che potrebeb arrivare a Canale 5: “Ci sono anche da definire i termini dell’eventuale trasloco di Amadeus a Cologno, visto che lui ha un contratto di quattro anni con gli americani del gruppo Warner Bros”.

“Discovery visti i risultati, quelli sarebbero ben felici di salutare “Ama”, sul quale avevano investito un budget da 100 milioni. Amadeus sulle reti Mediaset dovrebbe cercare di strappare quanti più telespettatori piossibili al bel conduttore napoletano della prima rete, soprannominato “mister 6 milioni” per gli ascolti che porta a casa Il passaggio potrebbe essere per l’access time di Canale 5”.





Alfonso Signorini verso la conduzione di Pomeriggio 5?

“l Gabibbo e le veline verrebbero ricollocati con una mossa che ha dell’incredibile per uno show che ha debuttato nel lontano 1988“. Signorini invece entrerebbe in un giro più complicato, Mediaset starebbe pensando di ricollocarlo nel pomeriggio della rete ammiraglia. “Altre manovre. Myrta Merlino dirà addio a Pomeriggio Cinque”.

“L’esperimento non ha funzionato e il programma nelle sue mani ha sempre perso contro Alberto Matano e la sua Vita in diretta. Ma non solo: anche il paragone con Barbara D’Urso è sconfortante. Così, qualcuno ha suggerito a Pier Silvio il nome del perfetto “anti Matano”: Alfonso Signorini. Una grande novità per l’attuale timoniere del Grande fratello, in crisi di ascolti. Al posto di Signorini si parla del ritorno di Ilary Blasi”, si legge su Nuovo Tv.

E ancora: “Quindi qualcuno ha consigliato a Pier Silvio di piazzare Alfonso al posto di Myrta? Pensare che durante la finale del GF proprio Signorini ha detto a Cesara: “Dimmi la verità e rispondi con sincerità. Quanto ti piacerebbe condurre Pomeriggio 5?”.