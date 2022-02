Alfonso Signorini il ‘no’ secco. Una doccia fredda o quasi per il conduttore del GF Vip 6 a pochi giorni dal gran finale che decreterà il nome del vincitore. L’eliminazione di Katia Ricciarelli, poi ancora tensioni in casa e la pressione sul Manila Nazzaro. Insomma, il reality show di Canale 5 continua a promettere colpi di scena che lasciano senza parole il pubblico italiano. Poi l’ennesimo episodio che fa notizia fuori dallo studio televisivo.

Riflettori che restano accesi su Katia Ricciarelli seppur per vie ‘trasversali’. Infatti la notizia tocca da vicino la lirica e ormai ex gieffina. Pare che Alfonso Signorini abbia sollecitato il colosso della televisione italiana a prendere parte come ospite d’eccezione al reality show, protagonista di una sorpresa per Katia, ma Pippo Baudo avrebbe rifiutato l’invito.

“Abbiamo chiesto più volte a Pippo Baudo un saluto o un abbraccio attraverso un video ma lui non ne ha voluto sapere. Questa cosa mi ha fatto un po’ specie perché tu nei confronti di Pippo hai sempre avuto grandi parole d’affetto, mi ha sorpreso trovare questa sua posizione ferma”, ha confessato il padrone di casa Alfonso Signorini.





“Probabilmente lui non amerà questa cosa che sono venuta al Grande Fratello, perché lui in questo senso è uno che se la tira un po’”, ha aggiunto l’ex gieffina davanti al pubblico, strappando gli applausi dell’auditorio e qualche sorriso.

E da Pippo Baudo ancora silenzio dopo le dichiarazioni rilasciate dal conduttore. Tanta acqua continua a bollire nel calderone delle sorprese, mentre i concorrenti procedono indisturbati verso la data X del grande finale. Insomma, non resta che seguire lo show e vinca il migliore.