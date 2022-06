Alfonso Signorini gaffe su Instagram. Mentre siti e giornali sono pieni di indiscrezioni sul GF Vip 7, il conduttore scivola clamorosamente tra le ultime Storie, come riporta il sito Today. A proposito di GF Vip 7 vale la pena anticipare che no, non ci sarà Katia Ricciarelli tra gli opinionisti.

La voce si era fatta insistente negli ultimi tempi, al punto da spingere il padrone di casa a smentirla: “Non è vero. Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate, ci vediamo a settembre”, ha chiuso in fretta.





Alfonso Signorini gaffe clamorosa su Instagram

In effetti è ancora presto e il cast sarà sicuramente ancora in via di definizione, o quantomeno top secret. Non è invece mai tardi per incappare in gaffe. Lo sa bene Alfonso Signorini, che ha avuto una svista non indifferente subito intercettata dai fan che ha a che fare proprio con una protagonista dell’ultimo GF Vip.

Nel dettaglio tra le Storie Alfonso Signorini, ha pubblicato in anteprima alcuni spezzoni del video di Tuca Tuca Remix, un omaggio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Raffaella Carrà, ma he sbagliato a taggare la protagonista… “Adorooooo”, ha scritto il conduttore ma poco sotto spunta Carmen Di Pietro.

Un lapsus, certo, ma fa caso che la gaffe arrivi proprio da Alfonso Signorini, profondo conoscitore del mondo dello spettacolo. E va considerato anche che fino a qualche mese fa Carmen Russo era proprio nella sua ‘Casa’. In ogni caso conta l’intenzione: è stato comunque un bel gesto sponsorizzare il tormentone che uscirà il prossimo 10 giugno.

“Ho rifiutato il GF Vip”. Alfonso Signorini, porta in faccia dal famoso cantante italiano