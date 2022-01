“Mai così!”. Risveglio col botto per Alfonso Signorini: la conferma è di poco fa

Alfonso Signorini ‘contro’ Flavio Insinna, chi avrà vinto la sfida degli ascolti Auditel del venerdì sera italiano? Dati alla mano, i numeri parlano molto chiaro. Una messa in onda speciale per il quiz show di Flavio Insinna, “L’Eredità – Speciale Sanremo”, caratterizzata dalla presenza dei 7 campioni delle passate edizioni e tanti ospiti. Ma sarà servito per superare il reality show di Alfonso Signorini?

Con Sanremo alle porte il ‘rischio’ di superare il colosso televisivo del venerdì sera si è sfiorato. Peccato, però, che il gradimento del quiz show in onda su Rai 1 è riuscito a tenere incollati allo schermo 3.149.000 spettatori pari allo share del 15.6%. Di contro il Grande Fratello Vip 6 festeggia un altro record, con 3.448.000 spettatori pari allo share 21,8%.

Resta indietro Flavio Insinna, conseguendo un risultato comunque meritatevele, ma con cui non è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto in classifica. E il resto della programmazione televisiva? Questi i dati. Su Italia 1 “Safe“ conquista 1.671.000 spettatori (share 7,1%), mentre su La7 “TGLa7 Speciale“ convince ben 1.398.000 spettatori (share 6%)





.Si prosegue con Rai2 ovvero “The Good Doctor“ che raggiunge ben 1.215.000 spettatori (share 5,1%), mentre su Rete4 “Quarta Repubblica – Speciale Quirinale“ tiene incollati allo schermo 1.068.000 spettatori (share 4,9%).Sul canale Nove “I Migliori Fratelli di Crozza“ convincono 617.000 spettatori (share 2,7%), mentre su Rai3 “Il Complotto contro l’America“ raggiunge 488.000 spettatori (share 2,2%). Su TV8 “4 Ristoranti” si aggiudica 478.000 spettatori (share 2%).

Per quanto riguarda gli ascolti del DayTime Pomeriggio, immancabile l’appuntamento con TG1 – Verso il Quirinale e i suoi 1.816.000 spettatori con il 13.2%. A seguire Il Paradiso delle Signore raggiunge 2.086.000 spettatori con il 16.7% di share, mentre La vita in diretta ben 2.411.000 spettatori con il 16.1% di share.

Ottimo per Beautiful con 2.735.000 spettatori con il 17.7% di share, poco indietro invece Una vita con 2.382.000 spettatori con il 16.2% di Auditel. E poi l’immancabile Uomini e Donne con 2.794.000 spettatori con il 21.2% di Auditel, mentre Amici di Maria De Filippi conquista 2.050.000 spettatori con il 16.4% di share. Per ultimo Grande Fratello Vip striscia quotidiana convince 1.983.000 spettatori con il 16.2% di Auditel, mentre Love Is In The Air si aggiudica 1.892.000 spettatori con il 14.9% di share. Infine Pomeriggio Cinque News, risultato soddisfacente con 2.380.000 spettatori e il 15.7% di Auditel.