“Fuori dal GF Vip”. Alfonso Signorini, la bomba è di quelle davvero pesanti. E c’è un motivo preciso

Altro che placarsi. La polemica è sempre più infuocata. Quella frase sull’aborto non solo non è passata inosservata – come avrebbe potuto? – ma si sta trasformando in un autentico tsunami sul conduttore del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini ha dichiarato durante una delle ultime puntate: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”.

Tra i tantissimi vip e non che hanno commentato con durezza queste parole c’è stata anche Selvaggia Lucarelli: “Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma noi abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne”.

“Ma noi chi? Noi chi??????”, ha twittato invece la pasionaria Fiorella Mannoia. Insomma, la frittata ormai è fatta. Su Alfonso Signorini si sta scatenando l’inferno, per così dire. Da più parti, in particolare dal sempre ben informato Dagospia, si avanza l’ipotesi di un clamoroso divorzio tra il conduttore e giornalista, nonché direttore di Chi, e Mediaset. Il Biscione ha sempre puntato forte su di lui, ma ora a quanto pare qualcosa si è rotto.





Secondo quanto riporta Dago la tensione tra Endemol e Mediaset è altissima. Non solo. La società che produce il GF Vip si è subito affrettata a diffondere un comunicato in cui si dissocia dalle parole di Alfonso Signorini sull’aborto. Lo stesso conduttore, forse resosi conto della gaffe per l’utilizzo di quel ‘noi’ ha twittato “Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”. E sul futuro dello stesso reality si aprono nubi davvero scure.

Intanto, come fa notare anche Libero, va detto che il Grande Fratello Vip sta perdendo la battaglia degli ascolti con il diretto rivale Carlo Conti e il suo “Tale e Quale Show”. Quella frase di Alfonso Signorini rischia di diventare un boomerang e già si parla addirittura di possibili sostituti. Tra i papabili c’è lei, l’indomita Carmelita, all’anagrafe Barbara D’Urso.

Il suo ridimensionamento, stando ai rumors voluto da Piersilvio Berlusconi in persona, non le è andato affatto giù. Inoltre in passato la conduttrice aveva diretto il GF normale, senza vip. Ma c’è anche il nome di Ilary Blasi. Lei è reduce da qualche delusione di troppo, televisivamente parlando. Le verrà concessa un’altra chance?