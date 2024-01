Mancanza di rispetto, empatia e umanità di alcuni concorrenti del Grande Fratello dopo l’uscita di Beatrice Luzzi. L’attrice romana ha lasciato la casa dopo la scomparsa del padre, il quale aveva subito un importante intervento chirurgico una decina di giorni fa e a causa del quale la Luzzi aveva abbandonato momentaneamente il reality show.

Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi la reazione dei coinquilini non è piaciuta, né al pubblico né al conduttore Alfonso Signorini. A far infuriare il pubblico, soprattutto sui social, è stata la mancanza di empatia dei concorrenti dopo la notizia della morte del padre dell’attrice. Solo in pochi, infatti, hanno dimostrato affetto verso Luzzi, rispettando il suo lutto.

“Che orrore”. Grande Fratello, Sergio si infuria con il resto della casa dopo l’uscita di Beatrice





Grande Fratello, Rossella Erra contro i concorrenti

Tanti gli altri inquilini che hanno continuato la vita in casa come se non fosse successo nulla tra canti, richieste di feste, e “tanti auguri” cantati a tavola e rivolti a persone esterne al programma. A questo proposito Marco Maddaloni si è lamentato chiedendo agli altri di ”non cantante e non strillare”, stessa richiesta anche da Sergio, “Devo dire che qui manca proprio il rispetto, prima ho visto quello ballare e ridere (Garibaldi ndr) e mi sn venuti i brividi“, ha detto parlando con Marco Maddaloni.

Lo stesso Alfonso Signorini, su Instagram, ha voluto sottolineare la mancanza di empatia. “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”, ha scritto sui suoi canali social. In queste ore un volto Rai, Rossella Erra, del cast di Ballando con le stelle, ha voluto lasciarle un messaggio su Instagram.

Rossella Erra ha scritto un commento bellissimo e centrato sulla mancata empatia dei concorrenti. È incredibile come Beatrice sia entrata nel cuore di moltissime persone anche conosciute che hanno sentito il dovere di difenderla ❤️‍🩹#GrandeFratello @bealuzzifanpage pic.twitter.com/wB4xtEhiBf — Greta-It'sMe (@GretaOhmg) January 4, 2024

“Dopo avere passato mesi in balia di offese e tradimenti, dopo una notte di Capodanno isolata e con nessuno a confortarla (se non Stefano e Sergio) mi stringo ancor di più a Beatrice Luzzi per questa tremenda e dolorosa perdita. La maggior parte della Casa non ti ha capita, ma fuori c’è un’onda d’amore e di affetto per te. Anche se forse non sufficiente, in questo momento, prova ad utilizzare questo amore per ricavarne un briciolo di sollievo”, le parole di Rossella Erra.