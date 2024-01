Mercoledì 3 gennaio Beatrice Luzzi ha abbandonato la casa del Grande Fratello. L’attrice romana, tra le concorrenti più amate di questa edizione del reality show di Canale 5, ha deciso di lasciare il gioco subito dopo aver appreso della scomparsa di suo padre, l’architetto Paolo Luzzi, venuto a mancare durante la notte e per il quale era uscita una decina di giorni fa. L’uomo, infatti, si era rotto il femore e l’attrice era uscita dalla casa per poi rientrare.

“Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari”, il messaggio pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello, a cui sono seguiti tantissimi messaggi.

“Senza parole”. Signorini choc con i concorrenti dopo l’addio di Beatrice al Grande Fratello





Morte papà Beatrice Luzzi, Sergio sconvolto dalla reazione dei concorrenti del Grande Fratello

Tra i tanti messaggi di cordoglio comparse in rete, si legge in particolare anche il messaggio di Dayane Mello che, nel 2021, quando era concorrente del Grande Fratello Vip, ha vissuto un’esperienza simile quando ha appreso della tragica perdita del fratello Lucas, morto in Brasile a seguito di un incidente stradale.

La reazione di alcuni concorrenti del Grande Fratello è stata a dir poco scioccante. Alcuni inquilini come Garibaldi, Anita e Letizia hanno dimostrato una totale mancanza di empatia che non è passata inosservata. In queste ore, stanno piovendo critiche sulla casa dopo il comportamento inopportuno di alcuni inquilini, come continui schiamazzi, risate e frasi inopportune. Sconvolto anche Sergio D’Ottavi, uno dei nuovi concorrenti. “Devo dire che qui manca proprio il rispetto, prima ho visto quello ballare e ridere (Garibaldi ndr) e mi sn venuti i brividi“, ha detto parlando con Marco Maddaloni.

Fiorda: -“Secondo me non facciamo niente neanche oggi”

Anita: -“No ceh dai zia”

Fiorda: -“Eh per questa storia qua…”

Anita: -“Ho capito però ceh…”



CHIUDI QUELLA FOGNA ARPIA BIONDA#grandefratello #gfpic.twitter.com/VWpDPc0erj — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 3, 2024

I ragazzi in casa l’hanno appena saputo zia fiorda Rosy e Vittorio piangono, la reazione diversa dei due gruppi. #GrandeFratello pic.twitter.com/tnBXZuMB6q — 𝙢𝙖𝙧𝙮 ❄️ (@cuorebianko) January 3, 2024

Il neanderthal rimarrà per sempre tra i + imbarazzanti passati dal gf e chi lo stanna dovrebbe soltanto andare a nascondersi#grandefratello pic.twitter.com/jb0SesqzwA — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 3, 2024

“Io tra poco vado a letto, sono abituato alla solidarietà, ci vorrebbe più rispetto. Ma anche chi non era suo amico. Ci vorrebbe una solidarietà sportiva quando succedono queste cose grosse. Anche perché nel momento in cui è stato detto si sapeva. Io e te abbiamo portato rispetto nel nostro. Ok che il dispiacere vero lo prova lei, ma la solidarietà serve“, ha detto ancora Sergio, incassando commenti di vicinanza e apprezzamento da buona parte del pubblico del Grande Fratello.