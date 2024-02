Alfa è uno dei cantanti sbarcati al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio con la conduzione di Amadeus e i co-conduttori Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione della kermesse canora più importante d’Italia, la cantante Giorgia, la comica siciliana Teresa Mannino e la showgirl e coach di Amici, Lorella Cuccarini.

Alfa ha un grandissimo seguito in Italia ed è nato come fenomeno social diventato virale nel 2019 con il brano Cin Cin e confermatosi negli anni successivi grazie anche a numerosi duetti di prestigio e un grande successo, in primis il brano ‘’Bellissimissima”. Alfa ha iniziato a studiare musica dall’età di otto anni, in particolare chitarra e pianoforte.

Durante l’adolescenza Alfa è riuscito a ottenere una certa notorietà sulla scena rap locale partecipando a varie competizione di freestyle organizzate nella sua città. Qui Alfa è riuscito a emergere grazie alla sua bravura. Ma è nel 2029 che il suo nome ha iniziato a circolare, quando il singolo Cin Cin ha avuto un successo inaspettato sulla piattaforma musicale Spotify.

Il primo album di Alfa, Before Wanderlust, ha ottenuto in poco tempo un disco d’oro. Ha collaborato con Annalisa in brani come San Lorenzo, e Tecla Insolia, ex protagonista di Sanremo. I due hanno lanciato i singoli Ti amo ma e Faccio un casino. Il brano che più ha reso celebre Alfa è sicuramente Bellissimissima, diventata una hit estiva nel 2023. Grazie anche a questo successo è stato chiamato da Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo.

