“Penoso, che robaccia”. Alex Belli, scatta il massacro: quello che fa dopo il GF Vip è trash allo stato puro

Alex Belli è tornato alla vita di tutti i giorni e dopo l’espulsione dal GF Vip 6 è ricomparso sui social con alcune storie si Instagram. Insieme a Soleil Sorge, il attore di Centovetrine è stato uno dei grandi protagonisti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I due concorrenti hanno da subito instaurato un bel rapporto di amicizia, poi sfociato in un sentimento più profondo, come detto dallo stesso Alex Belli: “Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa. Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva”, aveva confessato a Soleil Sorge.

Alex Belli, il primo video su Instagram dopo il GF Vip 6

E ancora: “Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. Negli ultimi giorni di permanenza nella casa le cose tra i due sono cambiate, con Soleil Sorge che ha rimesso in dubbio la veridicità del comportamento dell’attore nei suoi confronti.





Secondo l’influencer Alex Belli avrebbe giocato con i suoi sentimenti e avrebbe organizzato il ‘teatrino’ per avere più chance di restare all’interno della casa di Cinecittà. Durante la puntata di lunedì 13 dicembre l’attore ha incontrato nuovamente la moglie e quando lei si è detta delusa del suo comportamento ha violato le distanze di sicurezza imposte per prevenire i contagi da Covid e l’ha abbracciata. Il risultato è stata la squalifica immediata dal reality show e il rientro in studio da Alfonso Signorini. A tre giorni dall’addio Alex Belli è tornato sui social con un video registrato direttamente da casa in cui si esibisce al pianoforte cantando il celebre brano di Tiziano Ferro ”Non me lo so spiegare”.

Nel filmato, ripostato anche dalla pagina Ghetto Trash, si nota anche la moglie Delia Duran intenta in una seduta di make up. I commenti sono stati a dir poco esilaranti, tra chi riporta alla mente l’esibizione del brano Esmeralda fatta dell’attore al GF Vip (Ma noooooooo, Delia doveva pretendere Esmeralda), le battute sulle sue doti canore (Sembra Checco Zalone a Zelig, Un uomo che non sa cantare non sa recitare e fa entrambe le cose, Sei penoso, Mamma mia che robaccia, Sfigato, Che roba trash) e Delia che alle sue spalle si fa truccare (E lei intanto cura il make up, Non so se è peggio lei dietro o lui che canta….lui che canta si!!!!, Ma lei non si sa truccare da sola?). Tra le storie pubblicate da Alex Belli anche l’ingresso degli studi Mediaset, dove probabilmente l’attore è andato per prendere parte a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.