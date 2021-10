Alex Belli e Soleil Sorge, ci sono grosse novità. Nell’ultima puntata del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha ovviamente parlato del loro bacio nella Casa. Bacio per finta, per il cosiddetto “kiss freeze” scattato tra tanti altri concorrenti, ma “tra tutti c’è stato un bacio in particolare che mi ha destato qualche sospetto”, ha esordito il conduttore – perché mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico. Oserei dire un po’ troppo spontaneo”.

“Guardate che energia e impeto c’hanno messo. Alex mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio? Tra di voi vedo una certa complicità, vi guardate, vi inseguite, c’è una bella complicità. Sappiate che vi controlleremo meglio”. Alex Belli è sembrato un po’ in imbarazzo ma poi ha ammesso che con Soleil Sorge c’è una grande complicità: “In pratica è partito spontaneo. Lei stava pulendo il bagno, io stavo dando l’aspirapolvere. Sì, è vero che c’è una grande complicità”.

Alex Belli, la confessione su Soleil Sorge

E lei, sempre in diretta: “Poi in realtà ci siamo guardati negli occhi, ci siamo bloccati un po’ e poi siamo andati, e vabbè. Non mi nascondo, tra me e lui c’è una bellissima amicizia. Abbiamo veramente instaurato un rapporto meraviglioso, e nulla. Se mi piace? Ma certo, nel senso che lo adoro”. Questa complicità è ormai nota a tutti, dentro e fuori dalla Casa, ma nelle ultime ore è arrivata la confessione di Alex Belli.





In confessionale l’attore ha rivelato che Soleil Sorge gli piace davvero: “Non ti devo nascondere che a me Soleil piace. Questo è vero, mi piace la sua presenza, mi piace tanto averla accanto a me”. Parole “forti”, che di sicuro non passeranno inosservate anche perché, lo ricordiamo, lui è sposato. Dal commento di Soleil sembra che Alex Belli sia ricambiato: “Certo che con lui sto bene. Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore… saremmo due anime gemelle. Questo sì, quindi bo, chi lo sa. Oddio non credo che siamo proprio fatti l’uno per l’altra, cioè una donna certe cose le sente. Forse, credo…”.

Gli argomenti e i discorsi che Alex e Soleil affrontano, specialmente quando sono da soli, sono il frutto di una sintonia e una complicità particolare e rara.



“Tu sei stata attratta da me e io sono stato attratto da te.” #gfvip pic.twitter.com/qNO58PXkjq October 27, 2021

Il feeling particolare tra i due non è sfuggito ai vipponi e per Francesca Cipriani è tutto un po’ “sospetto”: “Sono davvero amici? Tutti abbiamo notato come si guardano. Le immagini ci hanno colpito a tutti. Questa o è un’amicizia veramente esagerata, oppure c’è dell’altro, un po’ di interesse. Chi lo sa. Io a Soleil le ho proprio detto ‘ma non è che ti piace davvero Alex Belli?’. Lei mi ha risposto che si trova benissimo e che sono amici. Giocano sempre, si confidano e tutto. però c’è qualcosa di strano. Chissà cosa ne pensa adesso Delia. Sole guarda che Delia arriva, occhio che arriva, attenta che Delia arriva”.