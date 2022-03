Alex Belli non si è più visto al GF Vip 6. Né in Casa, dove è ancora reclusa la moglie Delia Duran, né in studio. L’attore è stato il protagonista assoluto di questa edizione lunghissima del reality arrivato ormai alle battute finali. Il 14 marzo prossimo Alfonso Signorini incoronerà il vincitore, come sempre deciso dal pubblico sovrano, e paradosso dei paradossi la prima finalista è stata proprio Delia.

Che, entrata in corsa al GF Vip 6 dopo settimane e settimane di incursioni nella Casa per provare a stoppare Alex Belli e Soleil Sorge, è evidentemente molto amata dai telespettatori del programma. Il marito non si è più presentato in studio, ma è sbottato alla vista delle nuove immagini con Antonio Medugno, poi eliminato, e le nuove confidenze sul loro feeling.

Alex Belli, la rivolta dei fan dopo l’ultimo post

“Caro TIKTOKIO – ha tuonato Alex Belli su Twitter – sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla donna che amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”. Insomma, un avvertimento forte e chiaro pronto ad arrivare dentro il GF Vip.





Poi è tornato su Instagram ma per una dedica alla sua Delia Duran. L’ennesima, in realtà e infatti i follower non l’hanno presa proprio bene. Alex Belli poche ore fa ha postato un video della puntata trasmessa giovedì scorso e scritto: “Abbiamo lottato per la nostra vita, per il nostro amore, nella complessità di quello che siamo!! Tutto questo lungo percorso è stato l’ennesima prova per Noi!! Ma l’amore INDISSOLUBILE è più forte di tutto”.

Ma sotto al post in questione si è presto scatenato il delirio. “C’hai rotto il ca…oooo”, scrive una a Alex Belli senza usare giri di parole. E poi: “Qualcuno gli può bloccare il profilo??”. “Siamo estufiiii con questa estoria”, con tanto di verso a Delia Duran, “Aspetta che uscite ….che può acchiappare sole”, si legge ancora tra i commenti riferiti al rapporto creato con Soleil Sorge in Casa.