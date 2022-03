Allora, provate a chiudere gli occhi e pensare cosa potrebbe capitare se uno come Alex Belli entrasse in una casa ancora più trash di quella del GF Vip. La notizia è che una casa del genere esiste e l’attore sarebbe pronto, dice qualcuno, a dare il meglio di sé là dentro. Parliamo de La Pupa e il Secchione 2022, il programma condotto da Barbara D’Urso. Da quello che si dice, uno dei protagonisti assoluti del GF Vip 6 sarebbe pronto ad entrare nell’altro reality… naturalmente non come secchione (questo ci sembra appurato).

Insomma, anche se lui sembra molto intenzionato a darsi una calmata, in relazione alla tv, ora spunta questa nuova opportunità che, dicono i soliti beninformati, è pronto a saltarci dentro a più pari. Insomma, a parte il suo imminente viaggio alle Maldive, sta già pensando al suo futuro lavorativo. Ma andiamo con ordine. Tutto è emerso durante una delle ultime puntate di Casa Chi: qui Gabriele Parpiglia ha voluto provocare Alex Belli e gli ha chiesto se parteciperà in qualche modo a La Pupa e il Secchione Show.

Naturalmente il man dell’alchimia Alex Belli, ha cercato di svicolare e così il giornalista per smascherarlo gli ha chiesto di giurare che non parteciperà al nuovo show di Italia 1: “Dentro ci sono tanti personaggi che hanno sfiorato la tua vita. Giura su Casa Chi che non ti vedremo alla Pupa e il Secchione Show e che ti prenderai una pausa“.





Insomma, alla fine Alex Belli ha fatto intendere che in qualche modo potrebbe fare una sorta di apparizione mistica nel nuovo reality iper trash. E la cosa buffa è che sembra proprio fatto apposta per queste ‘ospitate’ a dire il vero. Alex infatti è già stato nominato dalla sua ex fidanzata, Mila Suarez.

Ma fermi tutti, perché oltre a lei, come all’interno del programma c’è anche il migliore amico di Belli, Mirko Gancitano e ovviamente la sua amica-amante-bestfriend, Soleil Sorge. “Devo giurare che non mi vedrete a la Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi”, ha detto alla fine Alex Belli.