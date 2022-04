Alex Belli, ci siamo. Ultimamente è più presente in tv la moglie Delia Duran, presenza fissa nello studio di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022 ma ora è arrivato anche il momento dell’attore ed ex concorrente del GF Vip 6 che per mesi ha fatto parlare di sé, dentro e fuori la Casa.

Era solo questione di tempo, del resto. E oltretutto la notizia era già nell’aria. Lo stesso Alex Belli, in una recente ospitata a Casa Chi, aveva in qualche modo anticipato il suo coinvolgimento nel nuovo show di Barbara D’Urso. Stiamo ovviamente parlando de La Pupa e il Secchione 2022.





Alex Belli torna in tv: la notizia ufficiale

“Mi chiedi di giurare che non parteciperò a La Pupa e il Secchione? Sai che questa cosa non la posso dire per più di un motivo – aveva frenato Alex Belli – Prima di tutto perché nel nuovo programma di Barbara ci sono dei personaggi inseriti grazie alla mia storia. Quindi in molti sensi sono già coinvolto. Però non sono un secchione e nemmeno un pupo, in verità sono più un circense. Posso dirvi che riguardo a questo show ci sarà un filone che continuerà nella trasmissione”.

Ma ora quel momento è arrivato. Martedì 5 aprile Alex Belli sarà ospite della quarta puntata de La Pupa e il Secchione 2022 nel ruolo di “pupo per una sera”. Prima di lui sul palco dello show di Italia 1 sono arrivate Lulù Selassié e Clizia Incorvaia. La prima ha proposto alle pupe una gara di twerking, mentre la seconda ha fatto un catwalking in passerella.

Cosa farà Alex Belli? Lo sapremo martedì sera, anche se la quarta puntata del programma non è in diretta ma è stata registrata giorni fa. Praticamente certo è che la sua presenza creerà scompiglio dal momento che l’attore ritroverà in studio la sua “amica artistica” Soleil Sorge e anche la sua ex fidanzata Mila Suarez che nel gioco è abbinata al suo testimone di nozze Mirko Gancitano.

