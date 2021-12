Non c’è pace per Alex Belli. Uscito dalla casa del GF Vip poco prima di Natale i riflettori continuano ad essere tutti per lui. Nella puntata di ieri lunedì 27 dicembre si è collegato da casa ed ha attaccato Soleil Sorge. “Questa spettacolarizzazione non ha senso – dice Alex Belli – poi tu non hai fatto i conti sulla variante Belli. Io ho messo un punto a questa cosa”. “Ma perchè sei un nuovo virus?”, aveva detto Soleil.



“Io non ho bisogno di raccontare nulla – prosegue Alex – Io non ho niente contro nessuno, sto solo gestendo la mia vita”. “Questo è vero, ma il problema è quello che tu hai raccontato a tua moglie e quello che lei racconta. Vorrei mettere anche io un punto”. conclude Soleil che si dice stanca di tutto questo. Insomma, parole forti all’indirizzo di Alex Belli contro il quale ora si scaglia anche Patrizia Pellegrino.



“Alex Belli è uno stratega. Ha lavorato su stati d’animo che non mi piacciono e non sono condivisibili. Per me un uomo che tradisce la moglie in maniera così sfacciata con una donna del programma non è condivisibile. Non è stato giusto far soffrire la consorte in quel modo”, ha raccontato la Pellegrino. Che non si è fermata ed anzi ha caricato la dose.







“Quando ha saputo che Alex Belli sarebbe andato via si è vendicata. Giustamente ha fatto passare lui per stupido e lei per santa. E non è vero perché entrambi hanno sbagliato. Sapendo che Alex era sposato lei non doveva dargli tutto questo spazio. Entrambi hanno fatto credere alla gente che c’era stato un sentimento forte. Hanno giocato sporco e la gente se n’è accorta”.



E conclude: “Se il loro obiettivo era quello di far parlare di loro allora hanno raggiunto il risultato”.Nella casa la Pellegrino aveva commosso tutti parlando del tumore. “Dopo la tac è stato confermato il tumore che non era benigno perché aveva una brutta forma. Ho avuto la sensazione di essere sprovvista di forza per affrontare il problema. Dopo tre giorni ero in sala operatoria e l’11 di febbraio mi hanno rimandato a casa dopo aver tolto un rene”, ha raccontato per poi scherzarci su. “Sono una cartina geografica”.