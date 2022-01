Anche Delia Duran è crollata. Quell’aereo passato sopra la testa dei gieffini l’ha fatta scoppiare a piangere e ha deciso di lasciare Alex Belli. Nel pomeriggio di martedì 18 gennaio è passato sopra la Casa l’ennesimo aereo che trasportava uno striscione su cui c’era scritto: “Solex its real always connected”, dove la parola ‘Solex” sta per Soleil e Alex. Per la modella venezuelana deve essere stata la goccia che fa traboccare il vaso. Soleil Sorge ironicamente si è lasciata scappare: “Me l’ha mandato Alex!”, il che è bastato per far scoppiare in lacrime Delia Duran.

Delia Duran ha detto di essere troppo stanca per poter accettare altro: “Non ce la faccio più, io lo lascio. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza e il mio dolore, la verità è che mi prende per il cu*o. Dice che sono la donna della sua vita e continua a farmi queste provocazioni”, spiega la modella, trovando l’appoggio materno della Ricciarelli. “Ho già preso la mia decisione, non ci sarà un passo indietro”.

Non poteva mancare la reazione di Alex Belli che sui social a in collegamento con Casa Chi ha commentato la decisione della moglie. “Fai le tue scelte e segui il tuo cuore io ti seguirò nel bene e nel male”, ha scritto l’attore che poi ha proseguito: “Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni da un aereo, da un tweet, è un’informazione parziale. La invito a riflettere se davvero è questo quello che vuole”.





Alex Belli non riesce a credere che sua moglie possa mettere fine alla relazione per un aereo passato sopra la Casa: “Lei si basa su un c***o di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Non avete capito niente del rapporto che ho con Soleil, non c’entra niente la ‘troppia’. Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità. Ripeto, deve andare piano e deve parlare con Soleil e non con le altre che le mettono in testa delle cose. Quella roba lì non le fa bene e lo sapevo.

Alex Belli ha anche rivelato di aver dato un biglietto a Delia Duran prima di entrare al GF Vip: “Delia ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare: è un rebus. Dove le camere battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore. Lei sa dov’è e può trovarlo”.