Poche ore alla puntata di stasera e grandi novità in arrivo al GF Vip. Secondo i sondaggisti più accaniti c’è Katia Ricciarelli potrebbe lasciare la casa. Ma potrebbe anche esserci un colpo di scena che congelerebbe di una settimana il televoto. Qualcuno infatti ipotizza che questa sera potrebbe uscire per eliminazione diretta Nathaly Caldonazzo. La concorrente del GF Vip sembra essersi macchiata di un’offesa personale e davvero infelice nei confronti delle sorelle Selassié.



Per ora non si ha conferma delle parole usate dalla showgirl, ma sembra che la Caldonazzo abbia scomodato la figura del papà di Jessica e Lulù. Di una cosa i telespettatori sono certi: Nathaly rischia la squalifica dal reality show di Alfonso Signorini. O almeno, questo è un dato certo per alcuni concorrenti. Una consapevolezza che mette a rischio la permanenza di Nathaly al GF Vip 6. E grandi sorprese ci saranno anche per Soleil Sorge.



Da fuori il GF Vip l’ex Uomini e Donne è stata pesantemente attaccata. A lanciare durante la diretta di oggi di Mattino 5 è stato Raffaello Tonon. Lunghe le sue considerazioni a cominciare dal bacio con Delia Duran. “Non è scandaloso quello che abbiamo visto e non è che non si deve vedere un bacio, ma è scandaloso strumentalizzare – ha dichiarato l’ex gieffino a Mattino 5 – Per altro non è un bacio amichevole, ma qualcosa che è molto vicino alla passione e il lato più fisico, ma non l’amore”.







“Soleil è un serpente a sonagli”, aveva aggiunto. E ancora sulla protagonista del GF Vip. “In questo contesto, uno onesto non ne viene fuori. Animo sensibile Soleil? Quella è un serpente a sonagli. Questa ragazza non cade nelle trappole, ma fa cadere gli altri nelle sue pianificazioni”. Dentro la Casa del GF Vip anche Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo hanno criticato duramente il bacio tra Soleil e Delia.



Intanto da fuori la casa del GF Vip Alex Belli ha deciso di tornare a farsi sentire. L’attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram, con localizzazione Sinai, una foto che immortala in posa contemplativa nel cuore del deserto. In particolare, ha scritto: “Dopo tante parole spese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze, sempre con te amore mio“. Un messaggio per Delia Duran e anche per Soleil Sorge…