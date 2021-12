Come ormai è noto questa edizione del GF Vip 6 è stata caratterizzata dall’amicizia/chimica artistica tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due concorrenti hanno legato fin da subito, ma con il passare del tempo questo sentimento è diventato sempre più forte fino a spingersi in baci e coccole che di amicizia avevano ben poco.

L’attore è stato squalificato dopo il tanto atteso confronto con Delia Duran. Quando la moglie ha iniziato parlare ha violato il regolamento correndo ad abbracciarla. Non ha quindi rispettato le norme anti Covid che impongono un distanziamento anche nella Casa più spiata d’Italia quando arriva un ospite dall’esterno.

Alex Belli (GF Vip 6): “Sotto le coperte con Soleil Sorge”

Per lui l’esperienza al GF Vip 6 si è conclusa in fretta e furia, senza neanche avere la possibilità di salutare il resto degli inquilini della casa. Tornato alla vita di tutti i giorni, il man è stato ospite di Verissimo insieme alla moglie Delia Duran e in questi giorni ha rilasciato diverse interviste. Al magazine Chi, Alex Belli ha fatto qualche rivelazione su Soleil Sorge e su quanto accadeva sotto le coperte, l’unico momento ‘lontano’ dalle telecamere del GF Vip 6.





“Non sono uno che chiacchiera, ma ha ragione Sole a dire che è successo di più fuori dalle coperte, e sono cose che avete visto e sentito tutti. A un certo punto, le ho detto: “Qual è la nostra direzione? Dici che hai fuori un uomo fantastico, l’uomo della tua vita, io dico che ho una storia bellissima, che Delia ha in mano la mia vita e secondo te io ti dico che lascio tutto? È impossibile”, ha detto l’attore.

“Se Soleil si è mai sbilanciata sul nostro futuro? – ha spiegato ancora- Solo quando mi ha cantato “non lasciarmi andar via” di Vasco. Ma capisco che lei voglia farsi i suoi mondi, imporre il suo racconto, i nostri scontri sono partite infinite. La psicologa del Gf Vip ci diceva: “Voi due siete caratteri forti, uno tira la trappola all’altro, e ognuno a turno cede”. Quando ho sentito il mio assistente di studio che mi ha detto: “Delia sta male, è dimagrita. Ha cominciato a prendere la cosa in un altro verso”, ho comunicato a Sole che sarei uscito, e lei è entrata in crisi”.