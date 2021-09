Grande Fratello Vip 6, Alex Belli muove una richiesta ben precisa. L’attore dai grandi occhi azzurri e dall’indiscutibile fascino è reduce dalla serata trascorsa in compagnia di Katia Ricciarelli nella famosa Love Boat. La coppia di inquilini ha così inaugurato la nuova stanza della casa del GF Vip 6, ma nelle ultime ore il gieffino avrebbe sollevato un ‘problema’ di privacy.

Una Katia Ricciarelli decisamente ironica sul conto dell’attore di Centovetrine reduce insieme a lei da una serata fatta di racconti e brindisi condivisi all’insegna della ritrovata amicizia: “I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello, ma…”, ha detto la cantante ironizzando.

Ed è proprio in tema di privacy che nelle ultime ore, il gieffino ha mosso una richiesta alla produzione ben precisa. Alex Belli non ha potuto che attirare l’attenzione di tutti chiedendo una stanza solo tutta dedicata ai maschietti della casa più spiata d’Italia. Il motivo?





L’attore di Centovetrine non avrebbe avuto alcun filtro, infatti, nel chiedere agli autori del programma la possibilità di disporre di una stanza dove gli inquilini della casa possano svolgere indisturbati la pratica dell’autoerotismo. Tutto alla luce dei tanti mesi di reclusione da affrontare.

Ovviamente, tutto questo non dovrebbe avvenire nel rischio di essere ‘beccati’ dall’occhio vigile delle telecamere. E la richiesta mossa dall’attore non poteva che diventare argomento affrontato anche dagli altri Vip presenti in casa. A parlarne, ad esempio, è stata anche una donna ovvero Manila Nazzaro.