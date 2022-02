Alex Belli di nuovo nella Casa. Nella 41esima puntata del GF Vip 6 l’attore è tornato dai suoi ex coinquilini e soprattutto da Delia Duran e Soleil Sorge. La prima infastidita e preoccupata, la seconda al settimo cielo dopo averlo rivisto. Gli altri concorrenti? Stesse reazioni: alcuni sono sembrati felici di rivederlo, altri un po’ straniti.

Soprattutto quando sono venuti a sapere che non è lì per una visita temporanea. Alex Belli resterà per qualche settimana ma Alfonso Signorini ha subito annunciato che dormirà lontano dai suoi compagni e non con Delia o Soleil. La moglie, tra l’altro, ha fatto sapere di non voler condividere la notte con lui. Ma dopo la puntata i due hanno avuto un confronto in camera da letto.

Alex Belli, la verità a Delia Duran dopo la diretta



“Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla – le parole di Alex Belli, come riporta il sito Biccy – Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”.







“Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo – la replica seccata di Delia Duran ad Alex Belli, dopo essersi ripresa perché chiaramente scossa dalle sue parole – L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza. L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo”. E qui lui si è praticamente dichiarato dicendo di amarla e di essere tornato per lei.

Alex che doveva restare in casa finché non decideva con chi stare,.ha scelto Delia quindi perché non esce?🤦🤦🤦perché devono inventarsi delle stronzate con katia #gfvip February 15, 2022

“Quando tu mi chiedevi di lasciarti stare e io ho fatto un passo indietro è stata la più grande dimostrazione d’amore assoluta, l’ho fatto per te, perché me lo avevi chiesto – ha continuato Alex Belli – Cosa ti ho detto prima di entrare al GF Vip? Là le cose non si risolvono in cinque minuti come fuori, diventano più giganti. Fuori, lo sai, quando litighiamo non andiamo a letto se prima non facciamo pace. Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo. Io la notte ti guardavo dormire, eri confusa. Ti ho mandato l’aereo per farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti”.