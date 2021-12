Grande Fratello Vip 6, è successo dopo il messaggio di Alex Belli recapitato in casa degli inquilini. Una lettera che l’ex volto di Centovetrine ha ben pensato di indirizzare ai concorrenti rimasti in gara. Tutti riuniti sui divani, in salotto, per leggere insieme le parole del compagno di avventura. Un momento seguito, però, anche da alcune critiche da parte dei fan. Tutto per un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti.

Questo il contenuto della lettera di Akex Belli: “Cari Grandi Fratelli e Sorelle. Nonostante io non sia fisicamente lì con voi il mio cuore e le mie energie sono in ogni angolo di quella Casa, e sappiate che mi mancate tanto. A te, Katia mia insegnante di rigore e di vita. A te, David mio compagno di creatività e leggerezza”.

E ancora: “A te, Manuel mio consigliere con la forza di mille uomini. A Manila, con la tua forza alfa che regge la Casa. Alla piccola Sophie Happy Birthday e Happy Baby anche a te che compi gli anni nel mio stesso giorno. E in fine a te, Sole, compagna di avventure e chimiche artistiche. A tutti voi che mi avete lasciato nel cuore il vostro amore. Buon Natale, Alex”.





Un momento che ha certamente chiamato i gieffini ad alcune riflessioni. La prima a prendere parola Katia Ricciarelli: “Ti abbiamo pensato oggi tutti e volevamo farti gli auguri ma tu ci hai preceduti grazie auguri di buon compleanno e buon Natale. Sii felice”. Oltre alla lettera anche un regalo, ovvero la statuetta da aggiungere al presepe della Casa.

Eppure però a notare un dettaglio, sono stati proprio i fan. Infatti non tutti gli inquilini della casa sono stati menzionati nella lettera, come ad esempio Miriana Trevisan. Per i fan la produzione avrebbe concesso ad Alex Belli troppe ‘libertà’. E voi cosa pensate?