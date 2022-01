Nella mattinata di oggi Alex Belli era stato accostato ad una misteriosa donna. Era successo a Mattino 5. A lanciare la bomba l’esperto di gossip Franco Alajmo. “Vi posso dire che voci sempre più insistenti, continuano a confermarmi che Alex ha la testa altrove. A buon intenditor poche parole. Lui sta già pensando a un’altra. Questo mi arriva da diversi informatori, tra cui anche un ex concorrente del Grande Fratello dell’anno scorso, con amici in comune”.



“Vi dico solo che lui ha già la testa da un’altra parte. Non ho ancora le fotografie, ma sicuramente si sta sentendo con qualcuno”. Tutto questo dopo che, pochi giorni fa, Alex Belli aveva chiuso con Delia Duran. “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito dalle tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.



Aveva scritto su Twitter. Una voce che sembrava certa e che ora viene smentita proprio da Alex Belli sempre sul social. “Vi presento chi sto frequentando, si chiama Bella”, così ha pubblicato un video in cui suona al pianoforte, con la dolcissima compagnia della sua cagnolina. Insomma, nessuna storia in vista. LA storia di Alex e Delia sta facendo parecchio parlare.







Sulla questione di mollare Alex Belli è intervenuto anche Giacomo Urtis che ha confessato il suo pensiero a Manila. “Lui ha preso una popolarità pazzesca, lei si sta facendo il Grande Fratello. Fatti due calcoli se non è convenuto”. “Io li conosco da anni, loro stavano troppo bene insieme, non ho mai visto una coppia così affiatata, quindi è impossibile che non tornino insieme”.



Parole che hanno trovato la replica immediata di Manila Nazzaro: “E allora sarà stato tutto un circo”. Intanto è arrivata anche la risposta di Alex Belli. “Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni da un aereo, da un tweet, è un’informazione parziale. La invito a riflettere se davvero è questo quello che vuole”.