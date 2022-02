“Devi abbandonare la casa”. GF Vip, Alfonso Signorini lo annuncia a fine serata: lacrime in diretta

Alla fine il giorno del rientro di Alex Belli è arrivato. Terminata la 41esima puntata del GF Vip in cui è successo di tutto. Oltre a Belli, il padrone di casa ha ospitato due Vipponi che si sono innamorati nel reality show e che ben presto diventeranno genitori: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, vicinissimi ormai alla nascita del primo figlio. Alfonso Signorini ha poi dato il via a quella che per molti è sembra una pagliacciata senza fine: Alex Belli che torna nella casa. L’ex attore di Centrovetrine ha esordito: “Amore mio, cosa sta succedendo?”.

“Sono venuto qua non per dirti cose sbagliate o farti critiche. Voglio solo farti ragionare, dov’è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta di un pezzo, che non si fa manipolare, o non cambia idea, per cosa? Stai mettendo in dubbio quello che siamo stati, non hai mai parlato bene di noi, per cosa? Per il nulla. Pensavi potessero mandarti qua dentro messaggi positivi di me? Sai quante cose ho fatto? Io ti amo amore mio” – le ha ricordato Alex Belli – Abbi rispetto per te stessa, questo ti sta portando fuori strada anche agli occhi del pubblico”.

E ancora Alex Belli: “Io ho vissuto un’amicizia ma non come te che salti da un letto all’altro”. Ad accogliere Alex Belli nella Casa è stata Soleil, che Signorini ha lasciato sola in salotto. Poi si sono visti e i due hanno iniziato a ridere insieme come sempre. Delia naturalmente non l’ha presa benissimo, sebbene tutti lo sapessero già da giorni.





Ma a parte questa ennesima pagliacciata in cui il protagonista è sempre Alex Belli, o almeno così è stata definita da parte del pubblico sui social, l’eliminato della quarantunesima puntata del GF Vip 6 è Gianluca. queste le percentuali: Kabir 51%, Antonio 33%, Gianluca 16%. Lulù ha ricevuto la sorpresa di San Valentino da Manuel, che poi è apparso anche in giardino.

Nomination in positivo stasera: i concorrenti hanno fatto il nome di chi vorrebbero in finale, perché il televoto sceglierà il secondo finalista del GF Vip 6. Ora non ci resta che attendere e vedere cosa succede in quel triangolo amoroso che tanto ha fatto discutere e dividere. Cosa farà adesso Alex Belli?