Alex Belli è stato ospite di Casa Chi, talk show social del magazine Chi. L’attore ha parlato del successo di Jessica Selassiè sebbene il Belli non nasconda un certo interesse a essere associato al vincitore morale del GF Vip 2022: “Sono felice per la vittoria di Jessica. Lei per me è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile. Io sono stato vicino a lei fin da subito quindi sono contento. Poi sono felice anche per Delia, perché la vittoria non è tutto. Il percorso che abbiamo fatto io e lei è stato bello e abbiamo dato tutti noi stessi e questo va detto”.

“Questo è stato il nostro GF Vip. Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto – ha proseguito Alex Belli -. Se sono il vincitore immorale di questo GF Vip? Sento sempre ‘sei tu il GF’, ma sono frasi fatte. In ogni caso ho dato tanti contenuti e ho portato avanti molte dinamiche. Lo stesso vale anche per Soleil e Delia. Loro hanno danzato con me in questo percorso”.

Poi si è parlato del rapporto con Soleil Sorge e Alex Belli ha spiegato che la benedizione di Donatella Rettore e Ditonellapiaga nel corso della puntata finale è stato l’ennesimo scherzo tra loro, ché l’amicizia è indubbia ma una storia d’amore non potrà mai accadere: “Come evolverà la mia relazione con Soleil? Non so dirti con certezza. Noi funzioniamo e lo diciamo sempre, c’è davvero la chimica artistica. Siamo complici anche nel gioco, siamo due matti scatenati. Tra noi però non è possibile una storia d’amore, quella non ci sarà. Abbiamo stabilito tutto su una bella amicizia ed è quello che cercavamo di comunicare anche dentro il reality”.





Infine Alex Belli ha spiegato che non è escluso possa tornare al Grande Fratello Vip a settembre 2022, ma prima gli piacerebbe tornare sul set di una fiction tv: “Se tornerò al GF Vip 2022/2023? Ma sai, per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere”.

Finita la puntata e calato dunque il sipario sul GF Vip 6 che era cominciato sei mesi fa esatti e che ha già dato appuntamento al pubblico per settembre prossimo, Delia Duran e Alex Belli sono rimasti nella Capitale. E si sono regalati una bella cena romantica a due la sera di martedì 15 marzo, segno che è tornato tutto come prima e Soleil Sorge è ormai un lontano ricordo.