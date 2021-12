“Delia soffriva ma…”. GF Vip, nuovo retroscena su Alex Belli e la moglie: i dubbi si concentrano lì

Grande Fratello Vip 6, Alex Belli e Delia Duran, il commento dopo gli “scatti rubati”. A parlare il modello e amico della coppia, che avrebbe messo tutto nero su bianco svelando esattamente cosa esiste tra di lui e la moglie dell’attore. Simone Bonaccorsi ha parlato e detto la sua verità durante un’intervista per Fanpage.

Amore o amicizia? Cosa si nasconde dietro quel loro abbraccio? Lo ha spiegato senza troppi giri di parole l’amico della coppia, rimasto totalmente all’oscuro delle foto. Un vero amico e nulla di più, il modello ha confessato che durante la permanenza in casa di Alex si è dimostrato un valido supporto per aiutare Delia nei momenti di sconforto.

Poi un dettaglio sul caos che ha fatto seguito a quanto avvenuto dentro la casa, ma soprattutto fuori: “Guarda, posso dire che lei non mi ha mai detto che fosse tutto organizzato. Certo, dopo quello che ha dichiarato a Verissimo, non ti nascondo che un po’ il dubbio mi è venuto. Però, non ti saprei dire con certezza se fosse tutto preparato. Ti dico la verità, non mi è interessato più di tanto approfondire”.





“Delia Soffriva. Volavano i piatti a casa sua, vedendo alcuni video di Alex. Noi tentavamo di tranquillizzarla, ma lei andava dritta come un treno. Ha duemila ragioni. Da moglie dà fastidio vedere certi atteggiamenti. La capisco. Alex ha tirato un po’ la corda. Ma ho sempre detto a Delia, che Alex l’amava. In realtà, è Soleil a essere innamorata di Alex, ma lui no. Me lo ha confermato lui stesso”, ammette.

Intervista chiosata poi con queste parole: “Alex mi ha confermato che non ha provato nulla nei confronti di Soleil, è stata quasi una tentazione per lui. Non ti nascondo che anche io a un certo punto non ho più capito la situazione. Dopo aver parlato con Alex, però, posso dire con certezza che per lui il rapporto con Soleil non ha lo stesso peso del rapporto con Delia. Non sono paragonabili. Alex si sta impegnando davvero tanto per riconquistare la moglie”.