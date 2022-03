La vittoria a sorpresa di Jessica Selassié ha chiuso la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La principessa ha battuto in finale Davide Silvestri che ha chiuso al secondo posto non prima di fare fuori Lulù Selassié, uscita inaspettatamente nel secondo televoto e lasciando quindi il sogno di vincere il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Jessica Selassiè ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip con ben il 63% di preferenze da parte del pubblico, una percentuale seconda solamente a quella di Tommaso Zorzi che vinse con ben il 68% di preferenze da parte degli spettatori di Canale 5. Un record per la principessa, che diventa la prima donna a superare il 60% di preferenze in una finale del reality show. Prima dell’ultimo spareggio, Jessica Selassié stravinto su Delia Duran, la moglie di Alex Belli entrata a gennaio dopo mesi di teatrino a tre con il marito e Soleil Sorge.

Dopo la finale la coppia è rimasta a Roma e si è appartata in albergo, dove è stata disturbata da Le Iene. Proprio così, mentre Alex Belli e Delis Duran si trovavano nella camera dell’hotel, l’inviato Stefano Corti ha bussato alla ricerca di Soleil Sorge. “Eccomi qui, mi avevate trovato in un momento di deshabillé… Lei non ha nient’altro da fare?”, ha detto Alex Belli all’inviato. “Alla fine siamo tornati all’amore di singletudine… questo è! Soleil? Non sta in questo albergo! Delia? Certo, avevi anche dubbi? Stasera l’ultimo dei miei pensieri è Soleil Sorge, buonanotte!”, ha detto l’attore di Centovetrine.





In camera, sul letto, una imbarazzata Delia Duran. Il siparietto è andato avanti tra battute e risate, l’inviato è uscito ma poco dopo è tornato in camera. “Lei tutte le volte che inizio deve venirmi a rompere i cogl*oni! Sentivi urlare? No, è tutto a posto… Sono sicurissimo della mia scelta. Non puoi entrare adesso! La Duran mica è la minestra riscaldata, ma l’hai vista? Salutatemi la Rodriguez”, ha detto l’attore.

Stefano Corti ha aspettato per tutta la notte fino a quando Stella, amica di Delia e Alex gli ha intimato di lasciarli in pace. Alle 6 del mattino, Delia ha aperto la porta e visibilmente irritata ha chiesto all’inviato de Le Iene di andare via. A quel punto anche l’attore si è rivolto a Corti: “Ci avete veramente spaccato la min***! Ma io sono qua con la Duran e mi dovete venire a rompere i cogl*** dopo due mesi e mezzo che non la vedo”. (IL VIDEO)